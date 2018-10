Patrullera de tránsito fue arrollada por un conductor mal estacionado

Yurani Alejandra Rodríguez es la patrullera de 26 años que fue arrollada por un conductor que se encontraba mal estacionado en una vía pública, a la altura de la calle 103 con carrera 15, en Bogotá. La agente, que procedía a imponer el respectivo comparendo, cae al piso y recibe un fuerte golpe en la cabeza, luego de que el conductor subiera al vehículo y acelerara para emprender la huida.

Luego de la agresión se inició un operativo para localizar al infractor. Sin embargo, el conductor se presentó voluntariamente, el pasado miércoles 3 de octubre (mismo día del atropellamiento) a las siete de la noche, al CAI del barrio el Codito, localidad de Usaquén.



El hombre, identificado como Cristian Cañón Machuca, fue trasladado inmediatamente a la Fiscalía, que le podría imputar los cargos por el delito de violencia contra servidor público y/o tentativa de homicidio.

¿Qué pasó?

El hecho ocurrió entre las doce del mediodía y la una de la tarde, en uno de los operativos de recuperación del espacio público que adelanta la Policía de Tránsito en la capital.



“El señor se encontraba descansando dentro del vehículo. Yo llegue y le pedí que me permitiera los papeles del vehículo, como se hace normalmente el procedimiento, pero él prendió el carro y dijo que ya se iba. Desde el principio fue irrespetuoso”, contó la patrullera.



Añadió que Machuca alcanzó a entregarle los papeles y ella le notificó que tenía que imponerle una multa por estar mal estacionado.

No obstante, cuando la uniformada sacó la libreta para imponer el comparendo, el hombre se abalanzó sobre ella y empezó un forcejeo, para arrebatarles los papeles del automóvil. Al ver que no lo conseguía, subió a la camioneta y arrancó, empujando con la puerta a la patrullera.



“Cuando me caí me pegue muy fuerte en la cabeza, gracias a Dios tenía el casco puesto. Pensé que el señor se había detenido más adelante, por eso me levante rápido, además que vi muy cerca las llantas del carro y sentí que me iba a coger los pies”, relató Rodríguez.



La agente fue trasladada a un centro de atención, en donde le tomaron varias radiografías de brazos y piernas para descartar cualquier fractura. Aunque no sufrió ninguna grave, le dieron 12 días de incapacidad por las contusiones sufridas. "Me duele la cabeza frecuentemente y en el cuerpo tengo varios morados", comentó.



Además, deberá volver en 20 días para que le realicen una revisión de la cabeza, para descartar cualquier riesgo.

NATALIA SILVA

BOGOTÁ