Bogotá tendrá seis operadores de patinetas eléctricas

El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, anunció cuáles serán los operadores habilitados para alquilar patinetas en el espacio público. "El proceso lo hemos realizado de la mano de la ciudadanía y de las empresas, buscando una buena gestión de la seguridad vial", dijo Bocarejo.



Las empresas habilitadas fueron seis en total: Movo Mobilitas Colombia S.A.S. (Voom), Grupo Sánchez Barrios S.A.S., Rentty S.A.S. (11:11), Grin Colombia S.A.S., Lime Network S.A.S y Otestra S.A.S. (Muvo).

Estos vehículos estarán permitidos en una zona que atraviesa las localidades de Chapinero y Usaquén. Los límites se trazarán de manera visible desde la calle 45 hasta la 134 y desde las carreras 4 y 7 hasta la Autopista Norte.

Los lugares en donde está permitido parquear patinetas tendrán una demarcación especial para que los usuarios los identifiquen con facilidad.



Estos espacios tendrán disponibles 86 cajones sobre la calzada vial, que a su vez contarán con capacidad para guardar 30 patinetas cada uno. La demarcación del espacio que ocuparán serán delimitada por la secretaría.



Además, el Distrito señaló que “en ningún caso podrán obstaculizar ni ubicarse frente a entradas y salidas vehiculares, rampas de acceso, paraderos escolares, hidrantes, hospitales, bancos, embajadas, instituciones militares ni accesos a predios”. Cuando los vehículos no se encuentren en zonas demarcadas, tendrán que ubicarse en fila sobre la vía y pegados al bordillo del andén.



Los usuarios también tendrán que seguir algunas normas a la hora de utilizar este medio de transporte. No podrán movilizarse a más de 20 kilómetros por hora ni manejar bajo el efecto del alcohol o las drogas. Siempre tendrán que llevar un casco puesto y no podrán transitar por los andenes o andar en zigzag entre los carros. Desacatar estas normas podría generarles comparendos.



En total, serán 3.048 patinetas las que estarán circulando en el norte de la ciudad de manera autorizada.



El Distrito ha aclarado que por el uso del espacio público, las empresas deberán pagar una suma de más de mil millones de pesos a la ciudad.



Hasta el momento, tres de las seis empresas habilitadas han pagado, lo cual les permite operar las patinetas por un año. Entre otros destinos del dinero, estarán el pago de los 86 cajones de estacionamiento y su señalización.



El Distrito busca establecer un marco regulativo con estas medidas, pues, aunque son vehículos terrestres montados sobre ruedas, había algunos aspectos que debían tener normas más claras. Desde diciembre del 2018, la Secretaría de Movilidad publicó una circular en la que hacía unas recomendaciones a los conductores de las patinetas. Y se ha trabajado por regular este medio de transporte.

La responsabilidad de las empresas

“Es importante tener el apoyo de la Alcaldía para desarrollar nuestro negocio”, dijo Efrey Sastoque, representante legal de Rentty,una de las empresas que van a operar las patinetas.



Sastoque agregó que la regulación es necesaria para que las empresas se acojan a las normas y ayuden a mejorar la movilidad. “Hay que mantener el espacio público ordenado, que todas las empresas que están prestando este servicio tengan prácticas de seguridad vial y se tenga muy en cuenta el bienestar de los usuarios”, señaló Sastoque.



Asimismo, Enrique Cuéllar, gerente general de Lime, otra de las empresas autorizadas por el Distrito, afirmó que esta operación requiere mucha responsabilidad. “De parte de las empresas, porque debemos cumplir las normas, y de parte de la Secretaría de Movilidad, porque debe hacer que lo que se ha establecido no quede en el papel, sino que se cumpla” manifestó.



Adicionalmente, las empresas que fueron seleccionadas debían entregar un plan estratégico de seguridad vial y tendrán que facilitar información que podrá ser usada por el Distrito para “generar insumos que ayuden a mejorar la planeación, el control del aprovechamiento económico y la toma de decisiones de la Administración”, informó la Secretaría de Movilidad.

