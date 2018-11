Llegaron 100 patinetas eléctricas para movilizarse por Bogotá

Dos de las primeras 100 patinetas eléctricas públicas, con las que los ciudadanos podrán movilizarse por Bogotá comenzaron a rodad en el parque El Virrey.



La iniciativa de Jonathan Calmus, un estadounidense y Carlos Agudelo, un Colombiano, copropietarios de la empresa Cosmic, consiste en brindarles a los residentes y turistas de Bogotá un modelo de transporte alternativo, ágil y sobre todo seguro.

“Queremos que los ciudadanos se eviten los trancones y hacer la ciudad un poco más eficiente. Las patinetas están vigiladas en tiempo real, haciéndolas muy seguras. Empezaremos con 100 en el Parque de la 93, parque El Virrey, la Zona T y la Zona G, porque allí hay bastante concentración de personas que se movilizan a menudo entre estos puntos”, dijo Calmus.



Quienes deseen usarlas, podrán hacerlo a partir de este 25 de noviembre, descargando la aplicación móvil Cosmic Go Scooter, en las tiendas de Google Play y App Store. Allí deberán registrase e incluir una tarjeta de crédito o débito con la que se pagará por el servicio.



“Una vez se encienda la patineta se cobran 2.000 pesos por el desbloqueo y 350 pesos por cada minuto que ruede. Por ejemplo, de aquí, el parque el Virrey (carrera 15 con calle 87), al centro comercial Avenida Chile (calle 72 con carrera 11) hay 10 minutos, o sea que ese recorrido sale por 3.500 pesos y un taxi cuesta, en promedio, 5.500 pesos”, agregó Calmus.

Este sistema de transporte, según los emprendedores, es común verlo en Estados Unidos en ciudades como San Francisco, Washington y San Diego, en donde es exitoso; por eso decidieron traerlo a Bogotá este año.



Para garantizar la seguridad de los usuarios y las patinetas, cada una de ellas cuenta con sistema GPS y un geolocalizador de la compañía. “Tenemos camionetas que las recogerán todos los días en los lugares en donde sean dejadas, después de las 11 de la noche. No importa en que parte de la ciudad sea, son ubicadas y trasladadas nuevamente a los punto de entrega”, dijo Carlos Agudelo.



Una vez el usuario tenga la aplicación en su celular, encontrará los puntos cercanos a lo que puede ir a recogerla . Cuando la ubique, debe tomar una imagen del código QR, que está en el manubrio de la misma, y, en ese momento, esta se activará.

Para bloquearla y que deje de cobrar por el recorrido, solo hay que cerrar la aplicación, pero los usuarios nuevos tendrán como beneficio que los primeros cinco recorridos sean gratis.



Cada patineta contará con una autonomía de 47 kilómetros de funcionamiento al día y alcanzarán un velocidad máxima de 21 kilómetros por hora, pero cuentan con un modo para reducir la velocidad. “Las patinetas tienen un sistema con el que se programar para que no vayan a más de 15 kilómetros por hora”, afirmó Agudelo.



Con esto, no habría inconveniente para que las personas se movilicen en patinetas eléctricas por los bicicarriles de la ciudad, porque la velocidad máxima permitida en ellos es de hasta 20 kilómetros por hora.



Sin embargo, los usuarios deberán cumplir con requisitos mínimos de seguridad para manejarlas: ser mayor de edad, tener tarjeta crédito o débito, portar el casco que presta la aplicación y respetar las normas de tránsito, es decir, no pasarse los semáforos en rojo, no cruzarse entre los carros e ir siempre por la derecha de la vía.

Ocho meses de trabajo

Jonathan Calmus trajo la idea de Los Ángeles, California, su ciudad natal. Él es un apasionado de la tecnología y de Colombia, por eso, desde un comienzo quiso emprender en el país.



Hace dos años le pidió a su asistente que le ubicara a un profesor de Física para tomar clases particulares y fue ahí cuando conoció a su socio Carlos.



“Nos hicimos amigos y empezamos a conversar sobre ideas de negocio innovadoras y ahí me llegó la idea de las patinetas eléctricas de transporte público, que funcionan muy bien en Los Ángeles”, contó Calmus.



Desde entonces se pusieron a trabajar en su idea de negocio, la cual se consolidó hace ocho meses, cuando Jonathan y Carlos lograron encontrar a dos patrocinadores, quienes garantizaron que se pueda hacer realidad.



“Contamos con dos patrocinadores: Sura y Co–work quienes tienen como objetivo brindar la viabilidad del negocio y la seguridad en las patinetas, como por ejemplo el hurto y el daño”, explicó Agudelo.



El objetivo de los emprendedores es que este sistema funcione exitosamente en estas zonas de Chapinero para ampliar los puntos de entregar a otras localidades de Bogotá en los próximos meses.



Además, según contaron, planean implementar el sistema también en ciudades turísticas de Colombia como Barranquilla, Medellín, Santa Marta y Cartagena, entre otras.



“Me pareció muy bueno, ya que uno puede bajarse de la estación de TransMilenio, tomar una patineta e ir rápidamente al trabajo u otro lugar. Es muy fácil de manejar, solo hay que subirse, acelerar y frenar”,dijo una de las personas que las montó en parque El Virrey.

Andrés Zapata

REDACCIÓN EL TIEMPO ZONA@ChapineroET​