Para muchos ya es común verlas en las calles, ciclorrutas, andenes y hasta en vías principales de alto tráfico. Las patinetas eléctricas se han vuelto atractivas por su precio, su tamaño y lo eficientes que son para moverse de un lado a otro sin tanto problema y pérdida de tiempo. Hasta allí no hay discusión.



Pero lo que comenzó inicialmente como un modelo de negocio de alquiler de patinetas, que después de la pandemia no logró recuperarse, abrió el camino para la llegada masiva de estos vehículos para usuarios particulares. Las tiendas comenzaron a ofrecer diferentes modelos ante la creciente demanda que se ha visto en los últimos años.



Y aunque no hay cifras actualizadas sobre el uso de la patineta, es evidente que viene en aumento. Lamentablemente, no se puede decir lo mismo sobre su reglamentación. Bogotá fue pionera en su momento en tratar de regularlas con la Resolución 209 de 2019, en atención al surgimiento del negocio de patinetas compartidas. Allí se establecía que el máximo de velocidad era de 20 km por hora, tener freno, timbre, luz blanca delantera, luz roja trasera, pie de apoyo, entre otras cosas. A su vez, dejaba claro que no podría movilizarse en una patineta más de una persona de forma simultánea y que tampoco podían transportar objetos que disminuyan la visibilidad o que incomoden en la conducción.



Pero la solución que inicialmente surgió como una alternativa para mejorar la movilidad en trayectos cortos está generando más problemas, que no se tenían contemplados y sobre los cuales tampoco se ha avanzado mucho.

Las patinetas eléctricas se recomiendan para personas que recorran al día distancias no mayores de 15 km. Foto: iStock

Para empezar, no hay posibilidad de conocer cuántos siniestros viales ocurren en la ciudad donde se vea involucrada una patineta. Básicamente porque el Ipat, que es el formato donde se registra un siniestro vial, no tiene la categoría patineta eléctrica. De allí que un hecho de este tipo se registra como un siniestro entre peatones, o ciclistas. Segundo, cada vez son más frecuentes las tensiones con otros actores viales, pues los usuarios de estos vehículos suelen ir a mayores velocidades que un ciclista; además, en muchas ocasiones suelen andar sobre aceras y andenes. Situación que está prohibida.



El año pasado se hizo una actualización del Código Nacional de Tránsito a través de la Ley 1251, en virtud de la cual se adoptó que la velocidad máxima para este tipo de vehículos será de 40 km/h como máximo nacional. Basta recordar que para el carro particular es de 50 km/h.



¿Por qué se decidió esta velocidad, cuál fue el criterio técnico, por qué no se profundizó sobre el tema de las licencias o seguros, el mínimo de edad, las características del vehículo: iluminación, frenado, potencia y estructura? ¿O las obligaciones de los usuarios, como portar casco y chaleco reflectivo?

Patinetas eléctricas en Bogotá. Foto: Manuel Orduz. EL TIEMPO

En España se estableció un límite de velocidad de 25 km/h, mientras que en Alemania se fijó en 20 km/h. Por el lado de las licencias, no hay un consenso. En Estados Unidos, en nueve estados se pide licencia de conducción para patinetas eléctricas. Mientras que en otras ciudades basta con tener una edad mínima.



Y es que el debate cada vez se torna más amplio y abarca temas de licencias, impuestos, seguros, matrículas, y restricciones de circulación en determinados sitios. Aspectos que están hoy en la agenda pública de muchas ciudades del mundo. Sin ir tan lejos, el mes pasado París prohibió las patinetas eléctricas como resultado de un referéndum en el que el 90 % de los votantes se mostraron en desacuerdo con renovar los contratos de las empresas de alquiler.



Reglamentar las patinetas eléctricas no es un debate irrelevante, pues se trata de un componente clave de la política pública de micromovilidad, donde proteger la vida tanto de usuarios como de otros actores en la vía debe ser una prioridad. Eso debe incluir también la obligatoriedad de usar cascos, contar con dispositivos auditivos (campana o bocina), un sistema de frenado eficaz, al igual que iluminación apropiada, tanto delantera como luces rojas de frenado y direccionales.



Una responsabilidad que no es exclusiva del Ministerio de Transporte, pues desde el Concejo de la ciudad también se demanda una actuación al respecto.

OMAR ORÓSTEGUI

Profesor Govlab Universidad de La Sabana

@omarorostegui

