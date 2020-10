Pastor se defiende de acusaciones por ataque a mujer con hacha

EL TIEMPO decidió contactar a Chak García, pastor de la iglesia Rebaño de Lobos. Ellos fueron señalados por la familia y amigos de Ángela del Pilar Ferro Gaitán, la mujer atacada con un hacha el pasado 17 de octubre por su compañero sentimental, Miguel Camilo Parra. Dijeron que miembros de la congregación manipularon esa relación.

Amigos de la víctima han dicho, específicamente, que esta iglesia llegó a asesorar a la pareja y que, de alguna manera, los aconsejaban a seguir a pesar de los problemas de convivencia que tenían.



Pero García explicó que en todo esto debe haber una confusión. Agregó que la iglesia ‘Rebaño de Lobos’ es cristiana como cualquier otra y no una secta y que están ubicados en la calle 63 No. 28ª35.

Eso sí, aceptó que en el año 2019 Camilo fue al menos tres veces a la iglesia y Ángela una vez, pero que no eran considerados miembros activos. “El asesor asignado trató de ubicarlos a través del negocio de venta de productos para mascotas pero ellos nunca se dejaron ayudar, ni asesorar. Es más, un día Camilo nos dijo que estaba asistiendo a otra iglesia”.



García explicó que debido a las denuncias de la familia se han sentido atacados por varias personas en las redes sociales. “Entendemos su profundo dolor pero creemos que nos están confundiendo con otra iglesia”.

Esta es una iglesia cristiana poco convencional. Foto: Archivo Particular

La idea de esta congregación religiosa, explicó García, es lograr que gente que nunca iría a una iglesia termine acercándose a esta. “Por eso nuestra estrategia de mercadeo es llegarle con juegos de palabras, con publicidad agresiva o diferente como , por ejemplo, 'rebaño de lobos' cuando en realidad estos animales andan es en jaurías. Esta es una iglesia cristiana igual que todas, padre hijo y espíritu Santo”, agregó.



Chak García dijo que ya cumplen diez años de trabajar en Bogotá y que, eso sí, no es una iglesia convencional. “Por eso nos juzgan pero lo que tenemos que decir es que Camilo estaba asistiendo a otro lado que no conocemos”.



Este pastor dijo además que él pertenece a una asociación en donde tienen muy buenas referencias de ellos. “Yo soy casado, tengo tres hijos, y tengo una buena conducta, lo que se espera de un pastor”.



También contó que luego del despliegue de toda esta noticia encontró videos de otros llamados pastores en donde mencionan el nombre de Camilo pero que no podría asegurar si se trata de una iglesia cristiana consolidada. “El señor Jonathan Tutta, amigo de Ángela, le ha dicho a algunos medios que tiene unos audios míos en donde nosotros aconsejamos a la pareja pero debe tratarse de otras personas”.



Agregó que a su iglesia han llegado muchas madres cabeza de familia y que ellas, en particular, son muy vulnerables a las violencias. “En esos casos, nosotros las aconsejamos, les decimos que denuncien y que se aparten del maltratador. El principio bíblico dice que el hombre debe amar y proteger, entonces lo que pasó es completamente contrario a lo que enseñamos”.



Dijo además que hay muchos falsos profetas diciendo cosas raras y aprovechándose de personas que no quieren ser ayudadas de verdad. “Hay gente que encuentra una excusa para lastimar en la Biblia haciendo malas interpretaciones. Es una lástima no poder ayudar a estas personas”.

Dijeron esto a través de un comunicado:

El pasado 17 de octubre de 2020 sobre las horas de la madrugada de acuerdo a noticias de los de comunicación el señor Miguel Camilo Parra le propicio lesiones graves a su pareja sentimental dejándola en un estado de salud crítico.



Frente a estos hechos queremos manifestar como iglesia, que lamentamos profundamente lo sucedido, no compartimos los actos cometidos y tampoco los encubriremos; oramos por la vida de ella y por su familia para que tenga una recuperación sobrenatural.



Aclaramos que no existe ninguna vinculación activa por parte del señor Miguel Camilo Parra con nuestra organización FOW Rebaño de Lobos; quien asistió ocasionalmente en el año 2019, y por última vez el 1 de marzo del 2020; en repetidas ocasiones intentamos establecer una forma de ayudarlo, pero no fue posible, nunca les dimos una consejería de pareja puesto que Ángela Del Pilar Gaitán solo asistió en una ocasión.



Es importante precisar que la asistencia a nuestra iglesia antes de los protocolos de seguridad, era de forma libre y sin requisito de registro o inscripción, por lo tanto, cualquier persona que deseara ingresar y participar de nuestras actividades podía hacerlo de forma libre, ello quiere decir que la persona que desea asistir no está obligada a tener vinculación con nosotros o participar de nuestras actividades.



Tampoco tenemos el conocimiento de la vida personal de cada persona que asista, a menos que desee voluntariamente formar parte de nuestra congregación.



En virtud de lo anterior queremos ser enfáticos en certificar que no tenemos vinculación con el Señor Miguel Camilo Parra, así como desconocemos sus acciones que son contrarias a la ley, y de las cuales debe ser objeto de investigación y juzgamiento; y no estamos dispuestos a apoyar, compartir o encubrir.

