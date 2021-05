Pasos intermitentes en las vías permiten el abastecimiento

Bogotá no tiene riesgo de desabastecimiento. Si bien el lunes pasado estuvo restringido el ingreso de productos por carretera a la ciudad debido a los fuertes bloqueos en las vías de acceso, el flujo de vehículos de carga mejoró ayer, y con ello se empezó a superar cualquier alarma.



Así lo hizo saber la Alcaldía de la ciudad, que destacó el diálogo y la concertación que vienen sosteniendo los alcaldes y gobernadores de la región con los líderes de la protesta de camioneros.

“No tenemos en este momento riesgo de desabastecimiento. El martes tuvimos dificultades, cerca de un tercio de los vehículos de abastecimiento que estaban planeados para ingresar no pudieron. Sin embargo, ya hoy (ayer) estamos permitiendo que continúe la concertación... pero que no se ponga en riesgo el abastecimiento de medicinas, oxígeno y alimentos para nuestras ciudades”, reportó la alcaldesa Claudia López. Y reiteró: “No tenemos riesgo de desabastecimiento; ayer tuvimos dificultades, pero ya hoy las estamos superando”.



Poco antes se había realizado un consejo de seguridad, con la participación de la mandataria y del gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, en el que se revisó cómo estaban los ingresos y las salidas de la ciudad y se tomaron medidas para garantizar que no se afecte el abastecimiento del centro del país.



El gremio de transportadores volvió a protestar ayer sobre la troncal Caracas, en el sur de la ciudad, y en la carrera 7.ª con calle 173, en el norte. Y aunque hubo bloqueos sobre estos corredores, la afectación no fue igual a la del lunes, cuando también hubo plan tortuga de taxistas. En las carreteras de Cundinamarca continuaban asimismo las manifestaciones y los bloqueos. Solo se han permitido pasos intermitentes.



La Secretaría de Movilidad del departamento reportó que 13 puntos tenían afectaciones de movilidad. Durante la mañana se lograron habilitar algunos, pero otros sectores como La Mesa, Chocontá y Gachancipá seguían con cierres generados por las protestas, al igual que la vía al Llano.

“Estamos monitoreando y actuando en tiempo real todas las instituciones alrededor del tema”, le dijo a este diario César Carrillo, director de Abastecimiento de Bogotá, de la Secretaría de Desarrollo Económico. El funcionario señaló que aunque hay una reducción en el ingreso de vehículos a Bogotá y la región, el abastecimiento se mantiene.



En un comunicado, la misma Secretaría señaló que “el abastecimiento de alimentos se encuentra en niveles adecuados, a pesar de que los bloqueos en vías nacionales han comenzado a causar retrasos en la llegada de algunos productos”. La entidad también indicó que se han establecido caravanas seguras y corredores humanitarios para evitar problemas de abastecimiento.



“Se hace un llamado a los manifestantes para que no atenten contra la seguridad alimentaria y la vida de los colombianos, y se garantice la libre movilidad de alimentos, vacunas e insumos médicos, como el oxígeno, fundamentales en este momento de lucha contra la pandemia”, señaló la Secretaría de Desarrollo Económico, que también pidió garantizar las exportaciones de flores, que esta semana, con motivo de la celebración del Día de la Madre, se están realizando, principalmente a Estados Unidos y Europa.



Corabastos, la principal central de abastos del país, reportó un ingreso promedio de vehículos de 931, con 6.347 toneladas de víveres, y que por las protestas y bloqueos el comercio mayorista de productos agrícolas se ha visto impactado en la capital del país.



“Aunque en las vías dejan pasar vehículos con alimentos, estos están llegando a deshoras, originando inestabilidad en la oferta y precios mayorista”, informó un comunicado de la central. Los productos que presentan inestabilidad en la oferta son yuca, maracuyá, papaya, mandarina, limón, guayaba plátano y uva.

En todo caso, los bloqueos de vías están generando preocupación entre los comerciantes mayoristas, que dicen que si bien han tenido dificultades con algunos productos en los últimos días, a consecuencia del paro de camioneros, también se puede estar generando especulación.



Leonardo Mosquera, comerciante de Corabastos desde hace 13 años, dice que aunque ha podido conseguir las verduras que vende de manera habitual, ya tuvo que comprarlas a precios más altos. “El impacto es la especulación con los precios. Conseguí una arroba de habichuelas a 30.000 pesos el lunes, pero ayer me tocó comprarla a 50.000”, contó. También explica que algunas frutas, como el lulo y la papaya, han empezado a escasear en la central de abastos.

Indira Sáenz, gerente de Recursos Humanos de Pollo Andino, una industria avícola que tiene 72 granjas y distribuye más de 120 toneladas diarias de pollo en canal y en pie en Bogotá, y que cubre parte del mercado en Meta y Cundinamarca, dijo que desde el lunes en la noche empezó a mejorar el abastecimiento con los pasos intermitentes en las vías. Este es un panorama muy diferente al que esa empresa tuvo el lunes, cuando apenas lograron realizar el beneficio de 30.000 aves (42 toneladas). También enfrenta dificultades para el ingreso y sacrificio de pollos y la distribución del producto, así como el transporte de concentrado para sus granjas.



“Hoy (ayer) estamos un poco mejor, nos han dejado pasar los camiones, aunque de manera intermitente, y el producto y el alimento (de las aves) está llegando”, afirmó Sáenz, quien les hizo un llamado a los camioneros y participantes en el paro nacional para que se permita el tránsito de camiones con alimentos.



“Esto es un trabajo de mucho esfuerzo y de dedicación de meses. Si perdemos el producto y los animales, no solo pierde el campo, también la empresa y nuestras familias”, aseguró. Esta industria avícola emplea a más de 800 personas, 400 de ellas en Bogotá.

Adonay Ruiz, de la cooperativa Agrolácteos Portugal, ubicada en Pacho, Cundinamarca, dijo que los productores de la zona no han podido transportar más de 6.000 litros hacia los sitios de procesamiento y los 45 clientes que manejan. “Ellos están preocupados porque el 100 por ciento de sus obligaciones dependen de la venta”, concluyó Ruiz.

