Para facilitar el registro de todos los contribuyentes de predial y vehículos en la Oficina virtual, la Secretaría de Hacienda de Bogotá amplió el plazo de vencimiento para realizar los pagos. Las fechas están programadas para mayo y junio de 2022, para predial y vehículos, respectivamente. Las facturas estarán disponibles a mediados de abril, para los inmuebles, y a finales de marzo para los automotores.



Esta renovación de plazo se da debido a que la Secretaría de Hacienda ha modernizado su plataforma; ahora se utilizará el sistema SAP, con el propósito de que “el ciudadano pueda llegar y hacer las cosas fácilmente de una manera entendible y con seguridad de que no le van a robar su información” dice Juan Mauricio Ramírez, secretario de Hacienda.



A diferencia de la anterior plataforma, SIT2, que colapsaba cuando se acercaba la fecha de vencimiento de pago, debido al sobrecupo de contribuyentes que accedían al mismo tiempo, esta nueva interfaz guardará la información en la nube para aumentar la capacidad de almacenamiento.



De igual forma, se implementarán fechas de vencimiento escalonadas de manera que no todas las personas tengan que pagar el mismo día y reducir el sobrecupo en la página de la Secretaría de Hacienda.



De ahora en adelante, solamente los estratos 1, 2 y rurales recibirán sus facturas de manera física, los demás (3,4,5 y 6), únicamente a través de sus correos electrónicos. Para ello deben registrarse en la Oficina Virtual de la Secretaría de Hacienda Distrital.

💁🏻‍♀️ #DaniTeCuenta cómo debes registrarte en nuestra #OficinaVirtualSDH para pagar tu 🏡 impuesto predial y de 🚙 vehículos 2022. pic.twitter.com/f0xCsOojm4 — Hacienda Bogotá (@HaciendaBogota) March 2, 2022

Hágalo en 12 pasos:



PASO A PASO



1. Diríjase a la página de la Secretaría Distrital de Hacienda (o con el enlace https://www.haciendabogota.gov.co/shd/).



2. Dar clic sobre el botón amarillo de “Oficina Virtual”, se encuentra ubicado al lado derecho del botón de inicio de la página.



3. Una vez en la sección de Oficina Virtual de clic en el botón que dice “Registro oficina virtual”.



4. Dar clic en el botón de registrarse “aquí”.



5. Diligenciar los datos solicitados: tipo, número y fecha de expedición del documento de identidad, después dar clic en el botón “Buscar”.



6. Dar clic en continuar (En caso de que salga una ventana que diga “Usuario no encontrado” o hayan datos insuficientes para el registro, debe seguir las instrucciones que le aparezcan en pantalla).



7. Responder las preguntas de verificación según lo solicitado y dar clic en el botón “Enviar”. Las respuestas deben ser las correctas, de lo contrario el sistema no validará los datos y deberá volver a ingresarlos.



8. Ingresar el correo electrónico personal activo. Si ya tiene un usuario registrado este aparecerá automáticamente, puede cambiarlo cuando desee.



9. Leer y aceptar términos y condiciones



10. Para activar el buzón tributario y autorizar el uso de la información para fines institucionales, debe desplazarse a la parte inferior de la pantalla y marcar ambas casillas. Dar clic en “Enviar”.



11. Recibirá inmediatamente un mensaje al correo que registró para activar la cuenta.



12. Después de que la cuenta esté activada se abrirá una nueva pantalla con un mensaje de confirmación.



Una vez realizado el proceso, el ingreso a la plataforma se realizará con el usuario y la contraseña asignados, ya no con el número del documento de identidad. Es importante resaltar que al estar registrado en la oficina virtual podrá realizar los pagos de sus impuestos sin necesidad de factura, para ello solo debe ingresar a la plataforma y seguir las instrucciones.





María Paz Arbeláez Patiño - Escuela de Periodismo multimedia de El Tiempo.

