Escalofriante relato de un paseo millonario ¿se reactivó modalidad?

Con la cara llena de heridas y afectado psicológicamente Diego* narró segundo a segundo los momentos de angustia que padeció el pasado viernes 29 de enero cuando abordó un taxi luego de salir de su trabajo.

Este hombre de 50 años contó que sus amigos lo dejaron en la avenida Primero de Mayo con Caracas para que hiciera un trasbordo a otro taxi que lo llevara a su casa. Eso fue a las 12:30 de la noche. “Uno anda tan prevenido que les pedí el favor que le tomaran una foto a la placa del taxi por precaución”.



Pero algo andaba mal en el ambiente y mientras el pasajero chateaba se percató de que las luces del carro estaban apagadas. Se dirigían hacia el occidente cuando, de un momento a otro, un hombre salió del baúl del vehículo amarillo Hyundai.

El extraño lo comenzó a ahorcar y luego le puso un arma en el lado izquierdo de su boca. “Yo traté defenderme y el taxista, por mi reacción, orilló el vehículo”.



Diego no tiene claro si había un tercer delincuente escondido en el puesto del copiloto o si este entró al vehículo desde el exterior, lo cierto es que los extraños lo cogieron a puñetazos sin ninguna contemplación. “Me hirieron y me lastimaron de un golpe el oído derecho”.

El pasajero perdió el conocimiento por unos instantes y mientras eso pasaba los delincuentes le quitaban todas sus pertenencias: un IPhone 8, una cadena de oro, un reloj y 900.000 pesos en efectivo. “Lo único que no se llevaron fueron mis papeles porque me los guardo bien para que no se me pierdan”.



Cuando ya lo habían molido a golpes los ladrones lo dejaron abandonado. “En medio de mi confusión atiné a coger otro taxi para que me llevará a una clínica. Yo estaba completamente ensangrentado”. El conductor que lo transportó se fue apenas arribaron al centro de salud porque sentía temor de quedar ‘empapelado’.

Pero Diego sintió temor de entrar a una clínica porque es hipertenso y prediabético, y ante el riesgo de infectarse de covid-19 solo pidió que le regalaran una botella de agua para limpiarse, prefirió no permitir que le cogieran puntos. “Ahí unos policías me revisaron, vieron si tenía heridas de arma blanca pero, afortunadamente, solo fueron golpes”.

Luego los mismos oficiales lo llevaron hasta su casa y allí pudo bañarse y descansar.



“Al día siguiente me fui a poner un denuncio en la Fiscalía pero me tuvieron todo el día dando vueltas hasta las 9 o 10 de la noche que terminé en Medicina Legal de la 38. Allá me valoró una doctora pero ella separada de mí a través de un vidrio y me dijo que iba a subir el reporte a una página que tenía la Fiscalía. No me dieron ninguna incapacidad”. Solo hasta ese momento se pudo ir a su casa a descansar de los golpes.

La víctima fue a la tienda Ishop para dar aviso del robo y ahí le dijeron que el teléfono estaba apagado. “Ese celular no le va a servir a nadie”.



Luego del robo este hombre llamó a su amigo y este le pasó la fotografía que había tomado, gracias a esto se pudo ubicar a la dueña del taxi, una mujer que asegura que el conductor le dejó el carro botado y que no sabe más del tema. “Yo mandé una carta explicando todo a la empresa en donde aparece afiliado ese taxi pero, hasta el momento, no me han dado respuesta”.

La pregunta es: ¿Volvieron a aumentar los casos de esta forma de atraco que ya había sido contrarrestado por las autoridades?



El pasado 19 de enero el Gaula de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación pusieron a disposición de la justica a cuatro hombres que secuestraban mujeres bajo la modalidad conocida como ‘secuestro exprés’ o ‘paseo millonario’ en Bogotá.



Luego de la denuncia de unas 20 mujeres que fueron víctimas de los ‘Pikachú’ se logró dejar tras las rejas a sus cuatro integrantes.



Las autoridades explicaron que los delincuentes se transportaban en dos vehículos de servicio público tipo taxi, especialmente en zonas bancarias y de oficinas de las localidades de Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos y que únicamente recogían a mujeres que les hicieran el pare y que estuvieran solas. “Luego de aproximadamente cinco minutos que las víctimas tomaban el servicio, el conductor del taxi fingía que el vehículo presentaba fallas mecánicas para detener su marcha y así dar la oportunidad a los cómplices (que se transportaban detrás en otro taxi) para subirse y secuestrar a la pasajera”.

Dentro del vehículo los atracadores obligaban a las víctimas a entregar las tarjetas de crédito y objetos de valor, para pasarlos al otro conductor del taxi. “Posteriormente, este se dirigía a cajeros electrónicos y vía celular les decían las claves de las tarjetas mientras intimidaban a las mujeres con armas blancas, descargas eléctricas (taser) y hasta con rociarles ácido en sus rostros”, explicó el Gaula.



El relato de una víctima permitió conocer que fue brutalmente golpeada en su rostro para presionar la entrega de las claves de las tarjetas bancarias. Otras fueron abusadas sexualmente.



Si usted ha sido víctima del paseo millonario en 2020 o en 2021 escríbanos a carmal@eltiempo.com