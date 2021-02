‘Me quemaron con un ‘taser’ en un paseo millonario’

Tatiana fue golpeada, quemada y asfixiada durante un paseo millonario en Bogotá. Esta es su historia.

Ese día salió de su oficina, ubicada en el Centro Internacional. Tomó un taxi de marca Hyundai sobre la carrera 7.ª frente a la estación Museo Nacional, rumbo al encuentro con una amiga. “Le avisé que iba en camino y, desafortunadamente, ese día no le mandé las placas a ningún familiar como usualmente lo hacía”.

Recuerda que el conductor del taxi le preguntó qué ruta iba a tomar y que le había llamado mucho la atención que, al unísono, repitiera la ruta en voz alta como confirmando que había entendido bien. Hasta ese momento todo parecía normal.

Pero cuando el vehículo paró en un semáforo comenzó la pesadilla. “Se subieron dos tipos, uno atrás y otro adelante en el puesto del copiloto”. Los extraños, no contentos con asfixiarla, usaron un taser, arma de electrochoques, para inmovilizarla. “Yo, en una reacción natural, empecé a gritar y a pedirles que no me hicieran daño, les lancé mi bolso y mi celular y les dije que cogieran mis pertenencias pero que no me lastimaran, sin embargo, me siguieron insultando y quemando”.

Tatiana trató de defenderse moviendo las piernas, pero eso enfureció más a los delincuentes, que, sin dudarlo, la golpearon sin clemencia en el rostro. “En ese momento perdí el conocimiento”, contó la víctima.



Cuando abrió los ojos ya le habían sacado todos sus papeles de la billetera, incluidas las tarjetas débito y de crédito. También tenían en su poder su celular y su billetera. A pesar de su estado, le seguían preguntando por los saldos de sus cuentas y las claves de acceso. “Yo les di toda la información. También me di cuenta de que un cuarto integrante de la banda llegó en una moto, se quedó en el carro y remplazó a otro que se fue con las tarjetas”. Para ese momento Tatiana estaba completamente ensangrentada por las heridas que le causaron.



El secuestro exprés duró dos horas. Le dieron vueltas por toda la ciudad y cuando ya confirmaron que todos los retiros estaban hechos la abandonaron en un barrio desconocido. “Me dijeron que me bajara y que caminara sin mirar atrás”.

Con dolor en el cuerpo, comenzó a caminar y después de unos minutos divisó un grupo de hombres que tomaban tinto y les pidió ayuda. “Cuando me miraron se quedaron pasmados, les expliqué que había sido víctima de un atraco y que necesitaba un teléfono para pedir ayuda, pero me dijeron que no me podían ayudar”.

Afligida, siguió caminando hasta que se encontró con los empleados de una obra vial que tenían chalecos de la Alcaldía. “Me les acerqué y les pedí prestado el teléfono. También se quedaron mudos. Pensé que debía estar en muy mal estado”.

Estos ciudadanos sí la ayudaron, y así se pudo comunicar con su familia y pedirles que fueran a recogerla. “Ese señor que me auxilió me tranquilizó mucho y hasta me trajo una aromática para que me tranquilizara. Siempre le estaré agradecida”.

Cuando Tatiana se vio en el espejo no lo podía creer. “No era yo. Estaba inflamada. Tenía la cara totalmente transformada por los golpes, un ojo cerrado, hemorragias en ambos ojos y dos heridas abiertas”.



Le tuvieron que coger 11 puntos en la ceja para cerrarle las heridas. “Luego de que me tomaron una radiografía detectaron que tenía una fractura en el hueso malar, debajo de un ojo. Tuvo que pasar la noche y el día siguiente en la clínica y 23 días de incapacidad.



Tatiana cuenta que cuando volvió a la oficina se enteró de que a varios personas del mismo edificio les había ocurrido algo similar, en algunos casos con violencia, en otros no.



Ella es de las que creen que este delito no se ha podido erradicar de la ciudad. “No podría decir con certeza si la banda ‘los Pikachu’ fue la que me atracó a mí, pero las autoridades deben seguir haciendo su trabajo para capturar a estas bandas delincuenciales porque seguro no es solo una. Un taxista no puede tener antecedentes judiciales”.



EL TIEMPO solicitó estadísticas de este delito con la Policía Metropolitana de Bogotá pero no fue posible obtener una respuesta hasta el cierre de esta edición.

Medidas de precaución

- Procure pedir el servicio de taxi por teléfono o por aplicación y no en sitios de aglomeración de estos en zonas concurridas.



- En el interior del taxi, verifique que no le hayan puesto seguro de niños.



- Antes de subirse verifique que solo esté el conductor dentro del vehículo.



- Luego de recorrer unas 2 o 3 cuadras, mire hacia atrás para observar si viene algún vehículo con intermitencia en las luces, por lo general así se comunican los cómplices con el conductor del taxi.



- Sea perceptivo, los secuestradores usan claves para comunicarse con sus cómplices.



- El cambio de ruta inesperado con la excusa del trancón es otra alerta, ya que es probable que lo lleven a un lugar solitario.



- Desconfié cuando el taxista empiece a hablar, chatear por celular o hablar en clave por el radio teléfono.



- Al subir al carro, recuerde observar la tarjeta de identificación del conductor y procure avisar a algún familiar las placas del vehículos y el trayecto.

Si usted ha sido víctima de este delito recientemente escríbanos a carmal@eltiempo.com