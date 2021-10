‘En un taxi dos hombres con cuchillo me dijeron que me iban a matar’

Diana* por poco pierde su vida en un paseo millonario en Bogotá. El 9 de octubre esta mujer que se encontraba en la discoteca Clandestino salió del lugar y tomó un taxi con rumbo hacia el sector de Cedritos. “Luego de subirme al vehículo pasaron 7 minutos y se subieron dos hombres de más de unos 25 o 26 años con cuchillos”.



​

Lo siguiente fue solo violencia. La joven fue golpeada y amenazada. “Me dijeron que me iban a matar y luego me robaron todo. Desocuparon mi cuenta de ahorros Davivienda. Tenía 4 millones de pesos”.

Lo peor de todo es que le dieron vueltas por parajes desconocidos hasta las 2:50 de la mañana. Todo el tiempo fue violentamente agredida por sus secuestradores. “Luego me dejaron tirada en un puente en el centro de Bogotá cerca de la avenida 19 con Caracas. Una mujer policía me encontró y me llevó al CAI”.

En ese lugar la víctima logró comunicarse con su novio y este pudo ir a recogerla de forma inmediata. “Me robaron mis documentos, dinero, mi bolso, un reloj, mi celular, mi chaqueta. Todo”. En total fueron tres criminales los que cometieron el delito.

No es el primer caso esta semana. Dos mujeres pidieron un servicio de taxi en la zona rosa de Bogotá en la localidad de Chapinero la noche del domingo 10 de octubre. Cuando transitaban por la localidad de Usaquén dos hombres más abordan el vehículo en donde iban.

Ahí comenzó la pesadilla. Estas pasajeras fueron intimidadas con armas blancas y llevadas a diferentes cajeros automáticos para sacar el dinero de sus cuentas personales.

El teniente coronel Misael Quiroga Morales, comandante de la Estación de Policía de Suba, dijo que a eso de las 2:30 de la mañana, dentro de los patrullajes que realiza el cuadrante de Usaquén, sorprendieron al taxista y a los criminales que lo acompañaban. Inmediatamente sospecharon de su actitud.

Los delincuentes intentaron huir pero se les reventaron dos llantas. Dos se escaparon y otros dos quedaron dentro del vehículo y fueron capturados. Las víctimas pusieron la denuncia y los delincuentes serán judicializados.



El paseo millonario es una modalidad de secuestro simple que se caracteriza por las amenazas que realizan uno o más delincuentes contra una persona, a quien generalmente obligan a abordar un vehículo de servicio público, donde posteriormente es amenazado con armas blancas o de fuego, obligándolo a que retire desde un cajero automático todo el dinero de sus cuentas bancarias.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com si usted ha sido víctima reciente de este delito