Pasaporte colombiano: cuánto tiempo se demora el trámite

Decenas de bogotanos realizan largas colas frente a la sede de la Cancillería en la carrera 19 con calle 98 debido a que, según ellos, pedir una cita virtual para tramitar la solicitud o renovación de su pasaporte se ha vuelto una tarea imposible.

Uno de los ciudadanos afectados es Miriam Jiménez, quien se encuentra en el proceso de renovación de su documento migratorio. "La plataforma de solicitud de citas está imposible. Anoche esperé mucho tiempo a que un asesor me atendiera por el chat, pero nadie me respondió. Tuve que venirme hasta acá porque necesito viajar con urgencia con mi madre de 94 años y no me dan respuesta", señaló.

Apreciado usuario, nos encontramos en un período de alta demanda de solicitudes de pasaportes. Si va a salir del país y debe renovar su pasaporte recuerde programar su cita con anticipación.#CancilleríaDeSuLado pic.twitter.com/qqkGdIrzNo — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) September 15, 2021

Por su parte, Francisco Burchardt, presidente del sindicato de empleados de la Cancillería, sostiene que las dificultades en el trámite de las citas tienen que ver con la alta demanda de solicitudes que la entidad está recibiendo a diario. "Antes de la pandemia atendíamos diariamente a 700 personas en la sede de la 100. Hoy, ese número ha aumentado a 1.200. Hemos evidenciado que hay un aumento en el número de cubículos que atienden a las personas; por ejemplo, hay 15 nuevos puntos en la sede del Centro. Sin embargo, hay un represamiento que viene desde el año pasado", dijo Burchardt.



La Cancillería, por su parte, en respuesta a Arriba Bogotá, informó que "trabajan por habilitar más citas", y que si el requerimiento es urgente, "los ciudadanos pueden crear una PQR a través de la página web para agilizar la solicitud".

REDACCIÓN BOGOTÁ con reportería de Arriba Bogotá.

En Twitter: @BogotaET