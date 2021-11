Este es el primer programa para pasantes caninos en Bogotá

Ver deambular a perros por la calle es una escena que se ha vuelto común. Algunos de ellos se encuentran temerosos, desprotegidos y hasta desahuciados. Esta fue la cruda realidad que motivó la creación del primer proyecto formal de ‘Pasantes de cuatro patas’ en la capital del país.



“La intención es que las empresas grandes, pequeñas y medianas, no interesa el tamaño, nos apoyen con una startup de 2’000.000 de pesos para comprarle al perrito la casa, la comida y para mandarlo a bañar cada que tenga que ir a trabajar”, explica Patricia Lara, directora de la Fundación Rescátame Bogotá y quien decidió unirse a la iniciativa después de escuchar el propósito de darles una segunda oportunidad a perros abandonados.

El programa se empezó a gestar hace cuatro meses, cuando Henry Ramírez, publicista de profesión, contactó a la fundación para contarle esta idea inspirado por una situación desgarradora.



“Yo tengo una gatica adoptada que estaba abandonada en un parqueadero. Mi novia la cogió, me mandó una foto, y se me ocurrió que una marca podía ayudar a esta realidad tan dura para los animales”, cuenta Ramírez.



Desde entonces, ambos han estado trabajando incansablemente con apoyo de voluntarios que ofrecen sus talentos para poder materializar este proyecto, que ya cuenta con el apoyo de empresas como Unicentro Bogotá, Geometry, Citytv y Caracol Radio, que les han dado refugio temporal a algunas mascotas.



Actualmente, en el programa hay ocho ‘pasantes’ de cuatro patas que tienen diferentes roles, como el constructor, modista, tendero, repostero, farmaceuta y hasta aviador, y aquí es importante aclarar que los perros no cumplen con estas labores, sino que el sentido de su función es brindar compañía o también se pueden convertir en la imagen de la empresa que los acoge.

El refugio de la fundación queda en La Calera y alberga a 40 perros mayores de difícil adopción. Foto: Diego Lozano. EL TIEMPO

“Si llegara a existir la posibilidad de que la empresa se enamore del perro y quiera cogerlo como imagen, lo podemos hacer también, y no sería dado en adopción”, dice Lara.



Para solicitar un pasante, la empresa o marca interesada debe aplicar por medio de un contrato de pasantía, que incluye la manutención mensual y un equipo de inicio.



Además, la fundación se encargará de evaluar que la marca ofrezca las condiciones óptimas para el can pasante. Una vez sea aprobada la solicitud, la Fundación Rescátame Bogotá seleccionará uno o varios pasantes de acuerdo con lo que requiera la empresa.



Antes del ingreso del pasante, la marca debe adquirir todos los elementos necesarios para el cuidado del perro y darle un espacio temporal dentro del establecimiento u oficinas.

La duración del contrato es de un año, y mientras la mascota haga parte del programa, la fundación estará pendiente del proceso de la pasantía.



“A medida de que nosotros consigamos más pasantes en compañías, estamos dispuestos a rescatar más. Si logramos 10 pasantías, por ejemplo, con eso vamos a hacer muchas cosas grandes por los animales. Realmente, nuestro ánimo no es enriquecernos con esto, sino seguir ayudando”, manifiesta Patricia mientras se dirige a llevar a un centro veterinario a uno de los perros que rescató la noche anterior en la carretera camino a su casa.



Ella cuenta que esto es algo común en su día a día, al mes pueden llegar a rescatar hasta 30 perros, y esta vez fue el turno de uno con pinta de schnauzer que se encuentra cabizbajo y desconfiado.

Las condiciones adversas de la intemperie pueden provocar graves afectaciones a los perros que son abandonados. Foto: Diego Lozano. EL TIEMPO

Al entrar al consultorio, la médica veterinaria le dice que al parecer tiene 8 años y le realiza un examen de sangre, y en los resultados se encuentra que tiene anemia y dermatitis alérgica. El perro, como algunos otros que son traídos al consultorio, es ingresado para ser operado e iniciar el proceso de recuperación.



Vivían Rodríguez, médico veterinaria desde hace 10 años, dice que el proceso que realiza la fundación permite que restablecer los derechos de los perros. “Hay muchas veces que ellos tienen condiciones que no se pueden recuperar, pero darles calidad de vida por el tiempo que les corresponda es muy importante”.

Los cuidados

“Nosotros, como fundación, garantizamos que el perro esté operado: castrado o esterilizado, vacunado y desparasitado; esos son los tres mínimos requisitos para que un pasante pueda llegar a la pasantía”, explica Patricia, y asegura, además, que los recursos para realizar la rehabilitación de los animales provienen de esfuerzos reunidos por madrinas, donaciones, bingos y eventos que permiten recaudar fondos para desarrollar el proyecto y ayudar a los perros.



“El programa de pasantes de cuatro patas significa poder ayudar a los perros que fueron abandonados, y cada vez que salga un perrito en adopción se rescatará a otro pasante de cuatro patas”, dice la directora de la fundación.



Las marcas o empresas interesadas en tener un pasante de cuatro patas pueden ingresar a la página web www.pasantesdecuatropatas.com.

DIEGO LOZANO

REDACCIÓN BOGOTÁ

