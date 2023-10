'Me encanta vivir en Bogotá': pasajeros tuvieron que empujar bus de TransMilenio

En redes sociales ha circulado el particular momento que vivieron los pasajeros de un bus de TransMilenio en la tarde este miércoles 11 de octubre, cuando el articulado se detuvo por una supuesta falla y los ciudadanos tuvieron que bajarse a empujarlo.

Al parecer, un bus de la ruta C73 con destino al Portal de Suba, presentó fallas mecánicas poco después de que inició su trayecto en la estación de Universidades.



Justo antes de llegar a la parada de San Martín, el articulado, que estaba lleno y con decenas de personas de pie, se quedó quieto inesperadamente.



Ante el suceso, acudió uno de los trabajadores de la empresa para atender la situación. Sin embargo, ante las pocas opciones de solución en el momento, el funcionario, que portaba un chaleco de TransMilenio, le dijo a las personas a bordo que el carro no podía seguir andando y tenían que bajarse.



El carro en serio no se va a mover, si ustedes me autorizan se pueden bajar y empujamos el carro FACEBOOK

"El carro en serio no se va a mover", señaló el trabajador que llegó rápidamente en moto al lugar.



Este hombre le explicó a los pasajeros que podían bajarse y empujar el vehículo de tres vagones para quitarlo de la vía y así poder enviar otro articulado.



"Empujamos el carro y les paso uno vacío y los subo a ese", mencionó el hombre.



Todos los pasajeros hicieron caso, y se bajaron ordenadamente del bus. Aunque en este iban decenas de personas, solo alrededor de 10 personas empujaron el vehículo.



En medio de la curiosa situación, muchos de los presentes se lo tomaron con humor e hicieron comentarios como: "Me encanta vivir en Bogotá", e incluso gritaron de manera sarcástica y entre risas : "Ese es el metro, que viva el metro de Bogotá".



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

