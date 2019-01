Denuncian ante la Fiscalía a conductor de Uber por abuso y hurto

La denuncia la hizo pública la concejal del partido Alianza VerdeLucía Bastidas, que entregó copia de la declaración que la agredida presentó ante la Fiscalía General, en la URI de Engativá.



Según el documento, la joven de 22 años pidió el servicio por su teléfono celular el viernes 11 de enero en la madrugada. El conductor la recogió a la salida del bar Theatron en Chapinero. Ella se sentó en la parte de atrás del vehículo. Los datos del conductor se los suministraron en Uber, según le joven.

En el relato que le hizo a la Fiscalía indicó que al momento de llegar a su residencia, el conductor se bajó del vehículo y fingió ayudarla para que se bajara, pero lo que se hizo fue subirse al carro y lanzarse sobre ella.



La joven le dijo a la Fiscalía que el hombre, a quien identificó como Sleyfer Bustamante, intentó besarla y le manoseo todo el cuerpo y cuando ella lo rechazó él le arrebató el bolso y le sacó el celular y sus pertenencias.



“Cuando yo traté de empujarlo y de bajarme me caí del carro y lo que hizo fue tomarme de las piernas y me arrastró al andén costado derecho. Él lo que hace es dejarme ahí e irse”, dice el relato radicado en la Fiscalía.



Según ella, ha intentado contactar al conductor en el número telefónico que le dieron en la aplicación, para recuperar sus pertenencias, pero no lo ha logrado.



La denunciante dijo a la Fiscalía que después de ir a un médico particular, llamó a la aplicación y allí le dieron los datos del conductor que le prestó el servicio y decidió llamarlo.



"Le pregunté por mis objetos personales, a lo cual respondió que tenía el carro en el lavadero y que no podía verificar". Después de eso, dice ella no le respondió.



En el documento de denuncia de la Fiscalía se pusieron como delitos en investigación hurto calificado e injuria por vía de hecho.



Redacción Bogotá