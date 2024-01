Con las nuevas tarifas de TransMilenio, ¿hasta cuándo puede funcionar el sistema?

Tras el anuncio de que el pasaje del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) no aumenta este año y se unifica para el componente troncal (buses rojos) con el zonal (buses azules), quedando en 2.950 pesos para ambos casos, varias voces del Concejo y de expertos han mostrado preocupación por el fututo de la financiación del sistema.



El sistema actualmente tiene un déficit de alrededor de tres billones de pesos, que es el restante de los costos de la operación (6 billones) y el dinero que se recauda vía tarifa (tres billones).



Según las estimaciones del Concejo para el presupuesto distrital del 2024, el pasaje este año debía subir a 3.100 pesos. Sin embargo, el alcalde Carlos Fernando Galán desde que estaba en campaña hizo énfasis en que este aumento iba a impactar el bolsillo de los bogotanos, y que adelantaba mesas técnicas para evaluar las distintas opciones.

"Fue un compromiso de campaña y hoy es una realidad. Queremos que la gente en Bogotá siga usando el transporte público (...) Esta es una apuesta de corresponsabilidad. El Distrito está haciendo un gran esfuerzo para no afectar el bolsillo de los bogotanos, y asumimos el compromiso de mejorar la seguridad y la calidad del servicio", indicó en su cuenta de X.



Aunque puede resultar un alivio para la economía de muchos hogares, impacta en las finanzas del sistema, que está en una carrera contrarreloj para garantizar las operaciones este año.

"La administración Galán se tardó mucho en tomar la decisión. Además, desconoce el aumento de la operación por la inflación, el incremento salarial del recurso humano, y los altos costos de insumos (combustible, llantas, mantenimiento)", indicó Ómar Oróstegui, director del Laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana.



Dentro del presupuesto de este año, el Concejo destinó 2,25 billones para las operaciones de TransMilenio. Esto se suma a las fuentes de financiación que tiene el Distrito como el pico y placa solidario y las zonas de parqueo pago. No obstante, esto no es suficiente y se requieren al menos 825.000 millones de pesos de parte del Gobierno Nacional.



“Si la ciudad no recibe este dinero, el sistema queda desfinanciado en octubre, tendría que parar, a menos que el Concejo apruebe recursos adicionales o se encuentre otra manera de cubrir ese monto”, afirmó Darío Hidalgo, experto en movilidad y profesor de la Universidad Javeriana.



El experto agregó que con la congelación de tarifas el SITP solo podría operar hasta finales de agosto o principios de septiembre, aproximadamente, si no recibe apoyo de la Nación.



Además, indicó que la decisión de Galán implica que para garantizar la operación se requieran 180.000 millones de pesos adicionales a lo que se había proyectado a principio de año.

La operación de TransMilenio cuesta 6 billones de pesos. Foto: /MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET

¿Cuál es la solución?

Galán aseguró que esta medida, que iniciará el próximo 12 de febrero, será revisada en seis meses, y les pidió el compromiso a los ciudadanos en disminuir las cifras de la evasión, un problema que le hace perder al sistema alrededor de 600.000 millones de pesos al año.



"Si el número de colados baja y el Gobierno Nacional nos confirma su apoyo, podremos mantener estas tarifas. De lo contrario, nos veremos obligados a subirlas", indicó.



Cabe resaltar que TransMilenio informó a finales del año pasado que la evasión redujo del 30 al 15 por ciento en 2023. Sin embargo, para el concejal Óscar Ramírez Vahos, del Centro Democrático, “hay que definir un esquema de cómo medir a los colados, ya que en 2022 fue realizado por la Universidad Nacional, pero en el 2023 no quedó claro”.

La evasión redujo del 30 al 15 por ciento en 2023. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Oróstegui, por otro lado, indicó que "este anuncio debió estar acompañado de una estrategia para reducir el déficit financiero, donde el giro de recursos por parte del gobierno nacional aun es incierta".



Hidalgo coincidió con este tema, y agregó que la decisión del Distrito se podría haber tomado para trabajar en "dos frentes". Por un lado, mejorar la percepción de los ciudadanos y, por el otro, reducir la evasión del pasaje.



"En los últimos años ha estado bajando la demanda, entonces la medida termina siendo de mitigación. De igual forma, la evasión no se controla solo con barreras o policía, se necesita del apoyo ciudadano", indicó.



Agregó, asimismo, que con las nuevas tarifas se debe mejorar el servicio y volver más eficiente la operación, sobre todo de los buses zonales. "Como ahora las tarifas son iguales, es posible recortar rutas y gestionar que no se hagan tan largas, sino en trayectos más cortos, apoyándose en el sistema troncal", dijo.

LAURA VALENTINA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ