Tal y como habían anunciado la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Movilidad y la empresa TransMilenio S.A, desde el próximo 11 de enero de 2022 el pasaje del transporte público aumentará.



También indicaron que, a pesar del incremento en el valor del pasaje, el sistema continuará brindándole beneficios a usuarios en condiciones especiales: tarifa diferencial para los adultos mayores de 62 años y personas con un puntaje inferior a 30.56 en el Sisbén (o su equivalente en la nueva metodología del Sisbén IV).

En este sentido, el incentivo tarifario para usuarios del Sisbén, en Bogotá, busca permitir mayor acceso al sistema TransMilenio y al componente zonal de la población con menor capacidad de pago, según indicó la Alcaldía de Bogotá.



Las declaraciones de Felipe Ramírez, gerente del sistema de transporte masivo de Bogotá, a las personas que tienen el pasaje subsidiado, el cual es del 28 por ciento, por el Sisbén se les mantendrá la misma tarifa que en 2021.



Así, para servicios troncales el valor del pasaje seguirá siendo $1.800, para servicios zonales será de $1.650 y el valor de los transbordos es de $0 (de troncal a zonal o entre zonal y zonal) y de zonal a troncal, con hasta 30 viajes mensuales, será de $200.



Los beneficiarios del subsidio del Sisbén tienen un 28 por ciento de descuento en el valor del pasaje de TransMilenio. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Requisitos del servicio

Para aplicar a dicho subsidio, debe cumplir con los siguientes requisitos o condiciones:

• Estar inscrito en la base de datos del Sisbén.

• Calificar con un puntaje entre 0 y 30.56 puntos en base de datos del Sisbén.

• Ser mayor de 16 años.

• No ser beneficiario de otro incentivo para el uso del Sitp.

• No haber hecho mal uso de ningún beneficio de TransMilenio.

• Sólo puede hacer una solicitud del incentivo.

• Tener una tarjeta personalizada, para que el incentivo sea personal e intransferible. Si no la tiene, debe acercarse a alguno de los puntos de personalización y activar la tarjeta en cualquier estación de TransMilenio o puntos de recarga, presentando su cédula de ciudadanía.

