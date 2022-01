Los frecuentes atracos de hombres motorizados reabrieron el debate sobre si hay que prohibir el parrillero hombre en Bogotá. De hecho, en la última semana se han conocido en redes sociales tres casos.



El primero ocurrió el 13 de enero en el restaurante Mesa Salvaje, de Chapinero, cuando tres delincuentes robaron a más de 20 comensales. Cuatro días después, dos ciudadanos franceses fueron asaltados por dos individuos cuando almorzaban en un establecimiento comercial de esta misma localidad. Y el sábado, cuatro motorizados interceptaron con armas de fuego un vehículo en el barrio Castilla y se llevaron las pertenencias de un comerciante.

Todos estos atracos tienen un elemento en común: el uso de motocicletas como vehículos de ejecución y escape. Este medio de transporte es, gracias a su maniobrabilidad, ideal para que los delincuentes puedan escabullirse con facilidad.



Según las cifras más recientes del Siedco relacionadas con esta modalidad de hurto, durante el primer semestre del 2021, los robos en los que el agresor fue el conductor de la motocicleta aumentaron un 56 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2019. Esto quiere decir que de 1.706 casos se pasó a 2.668.



Los robos que tuvieron como protagonista al parrillero disminuyeron un 5 por ciento; es decir, de 1.631 en 2019 se pasó a 1.553 en 2021.



No obstante, más allá de esta variación, según cifras de octubre del 2021 de Futuros Urbanos, el porcentaje de hurtos cometidos por hombres en moto es del 11 por ciento, mientras que el de los ejecutados por el parrillero es del 6 por ciento.



“Estamos viendo que en casi todas las modalidades de hurto son motos de alto cilindraje con parrillero las que aparecen en la foto, así que tenemos que tomar urgentemente la medida de restricción de parrillero para esta clase de vehículos. No tienen que preocuparse las personas que trabajan en empresas de seguridad, o de mensajería”, propone Lucía Bastidas, concejala de la Alianza Verde.



Para Johan Avendaño, experto en seguridad, este tipo de delitos corresponden a un fenómeno cíclico que ha venido evolucionando durante los últimos años. “Pareciera que hubo un reseteo de esta modalidad durante la pandemia, pero si vemos las cifras del 2019 e incluso las del quinquenio anterior, vemos una mutación. Lo que se evidencia es que lamentablemente la política pública no ha tenido la capacidad y la sagacidad para reaccionar. La delincuencia siempre va dos pasos adelante”, explica.



Con respecto a estas acciones, Felipe Fernández, abogado con experiencia en seguridad y defensa nacional, señala que la actividad criminal tiene que ver mucho con las restricciones que se imponen.



“Por ejemplo, cuando se restringe el uso del parrillero empiezan a robar en dos o en tres motos. Por tal motivo necesitamos un plan de seguridad robusto, que incluya a la Policía en labores de vigilancia e inteligencia. También se necesita mayor control en zonas periféricas y, sobre todo, medidas a largo plazo, no placebos”, asegura.

La última vez que Bogotá tuvo restricción de parrillero fue entre el 29 de octubre y el 1.º de noviembre de 2021, como una medida de contingencia por 11 eventos de alto impacto que tendrían lugar el fin de semana de Halloween.

Al respecto, César Restrepo, experto en estrategia, seguridad y gobierno, cree que este tipo de medidas son buenas siempre y cuando hagan parte de una estrategia de mayor alcance.



“Estas medidas no sirven si con ellas no se busca resolver el problema de fondo, pero si lo que se busca es atenuar el comportamiento por un tiempo, mientras se resuelve el verdadero problema, que es el desmantelamiento de las organizaciones criminales, claro que sirve (...). La moto es una herramienta para cometer delitos, por eso el problema no es la moto, es el crimen”, indica.

Los moteros, por supuesto, rechazan esa opción. “No estamos de acuerdo con la medida. Trabajamos desde hace meses en mesas sectoriales y en constante comunicación con las autoridades para velar por los motociclistas (que resultan) más afectados”, dijo Andrés Mendoza, líder motero.



CAMILO A. CASTILLO

REDACCIÓN BOGOTÁ

En Twitter: @camiloandres894

