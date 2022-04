La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, confirmó que en la noche de este martes quedó subido el borrador de decreto con las medidas de seguridad que comenzarán a operar a partir del 14 de abril en la ciudad.



Entre estas medidas, está la restricción al parrillero en moto.



De acuerdo con la mandataria, este borrador de decreto quedará disponible desde la noche de este martes para que la ciudadanía haga sus comentarios.

"Son 10 medidas en total por el bienestar, la seguridad y la tranquilidad de nuestros hijos, nuestras familias y nuestras ciudad. A lo largo de este miércoles, seguiremos recibiendo comentarios; en la noche haremos los últimos ajustes y el jueves se expedirá el decreto definitivo con las 10 medidas propuestas u otras que surjan en el diálogo constructivo que tengamos este jueves", aseguró López.

Gracias ciudadanos, vehículos y motos por sus aportes, movilización pacífica y sin bloqueo. Publicamos para comentarios el proyecto de decreto. Mañana continuamos diálogo y haremos últimos ajustes para expedirlo el jueves. Todos ponemos, todos nos cuidamos https://t.co/3JXV0373h2 pic.twitter.com/RDgQw264GD — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) April 6, 2022

Es decir, los artículos del borrador de decreto que EL TIEMPO reproduce a continuación podrían ser (o no) modificadas en las próximas horas.



De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, "los ciudadanos que quieran enviar los comentarios sobre el decreto lo podrán hacer al siguiente correo: Observacionesdecreto@alcaldiabogota.gov.co".

Parrillero en moto

Días y horarios de restricción al parrillero en moto

Esto dicen los artículos relacionados a la restricción del parrillero en moto:

"Artículo1°-Limitación a la Circulación en Motocicleta. Restringir en la ciudad de Bogotá D.C. el tránsito de motocicletas con acompañante desde las siete de la noche (7:00 p.m.) y hasta las cuatro de la mañana (04:00 a.m.) del día siguiente, los días jueves, viernes y sábado. Dicha restricción iniciará a regir a partir del 14 de abril del 2022 y tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2022.

¿Cuáles serán las excepciones?

"Artículo 2º.- Excepciones. Se exceptúan de la restricción señalada en el artículo 1 del presente decreto, las siguientes:



1. Los vehículos automotores tipo motocicleta pertenecientes a la Fuerza Pública, Organismos de Seguridad del Estado, Policía Judicial, Autoridades de Tránsito y Transporte, Organismos de Emergencia y Socorro, Prevención y Salud.



2. Los vehículos automotores tipo motocicleta utilizados por personal de seguridad privada, que se encuentren en ejercicio de sus funciones, cuyos ocupantes deberán portar las correspondientes identificaciones oficiales que incluyen, carné y uniforme establecido oficialmente por la empresa, además de la autorización vigente de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.



3. Los vehículos automotores tipo motocicleta que transporten personas en condición de discapacidad, de conformidad con lo previsto en la Ley 1618 de 2013 y en la Resolución 4575 de 2013 del Ministerio de Transporte.



4. Los vehículos automotores tipo motocicleta utilizados por personas que prestan servicios para aseguradoras y personas jurídicas que tienen por finalidad brindar asistencia de “conductor elegido” o asistencia técnica automotriz. Para lo cual los encargados de prestar dichos servicios, deberán portar la identificación que los acredite y exhibir en su indumentaria el tipo de servicio que prestan, en aras de permitir a las autoridades identificarlos como tal".

¿Qué pasa si el motociclista no cumple la norma?

De acuerdo con el artículo 3 del borrador de decreto, llevar parrillero en los horarios y días de restricción y sin estar entre la excepciones puede acarrear multa e inmovilización del vehículo. El incumplimiento se tomará como la infracción C.14Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente.

La identificación que deben llevar los motociclistas

Otra de las medidas consignadas en el borrador de decreto indica que los conudctores de motocicletas y sus acompañantes "deberán como medida adicional a la de portar el número de placa en el casco de conformidad a lo establecido en la resolución 3027 de 2010 expedida por el Ministerio de Transporte, la de usar en su indumentaria en un lugar visible el número de placa asignada al vehículo, en letras y números reflectivos, cuyo tamaño será mínimo de 12 centímetros de alto por (4) cuatro centímetros de ancho por cada letra o número, para facilitar su plena identificación".Esta medida también aplicará desde el 14 de abril.

Limitaciones en parques, corredores ambientales y plazas urbanas

En el artículo 4 del borrador de decreto se ordena, como ya lo había anunciado la alcaldesa Claudia López, la restricción entre 10 p.m. y 4 a.m. "la permanencia y concentración de personas en parques, corredores ambientales y plazas urbanas de la ciudad de Bogotá D.C., así como, en estos lugares el consumo de bebidas alcohólicas y/o embriagantes".

Normas para los bares y puntos de venta de licor

Esto dice el artículo 5 del borrador de decreto:



"Horario para Expendio y/o Consumo de Bebidas Alcohólicas y/o Embriagantes. Modifíquese el artículo 1º del Decreto Distrital 667 de 2017, modificado por el artículo 1º del Decreto Distrital 477 de 2021, el cual quedará así:



'Artículo 1. El horario de funcionamiento para el ejercicio de actividades económicas de las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividad económica y aquellas enunciadas en el artículo 86 de la Ley 1801 de 2016, que involucren el expendio o consumo de bebidas alcohólicas y/o embriagantes, será desde las diez de la mañana (10:00 a.m.) hasta las cinco de la mañana (5:00 a.m.) del día siguiente, siempre y cuando el establecimiento se encuentre vinculado a un frente de seguridad local coordinado por la Policía Metropolitana de Bogotá y/o red de cuidado coordinada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. De no encontrarse vinculado, el horario de funcionamiento será el comprendido entre las diez de la mañana (10:00 a.m.) hasta las tres de la mañana (3:00 a.m.) del día siguiente'".



Aunque, vale indicar, uno de los parágrafos aclara que esta medida solo será exigible 15 días hábiles después de la expedición de la reglamentación del decreto.



Adicioncalmente, el artículo 7 estipula que, "los responsables de los establecimientos de comercio que se dediquen al expendio y/o consumo de licores y/o bebidas alcohólicas y/o embriagantes, deberán adoptar las medidas necesarias para evitar que en sus instalaciones se desarrollen riñas y confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas o escándalos que afecten la actividad económica, la tranquilidad y sana convivencia".



