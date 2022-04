Desde hace casi 27 años, Cali tiene la prohibición al parrillero hombre, a pesar de que, según algunos expertos, no ha resultado tan efectiva en reducir el delito y, puntualmente, el sicariato, como era el objetivo inicial.



(Le recomendamos: Restricción solo será para parrillero hombre: moteros levantan protestas)

En septiembre de 1995, cuando se estableció la restricción (primero fue para mayores de 14 años y luego a partir de los 13), la capital del Valle del Cauca pasaba por una época violenta por el accionar del cartel de Cali y la medida fue en respuesta a las muertes en la modalidad de sicariato.



(Además: Moteros en Bogotá: esto acordaron con Claudia López)

Esta regulación no generaba ninguna incidencia en la reducción de delitos de alto impacto, especialmente de los hurtos y los homicidios FACEBOOK

TWITTER

Pero en julio de 2019, el secretario de Seguridad, Andrés Villamizar, la revocó porque consideró que era ineficiente y perjudicaba a muchos caleños. Según el funcionario, “esta regulación no generaba ninguna incidencia en la reducción de delitos de alto impacto, especialmente de los hurtos y los homicidios”. De acuerdo con el funcionario, las organizaciones delincuenciales habían encontrado otras modalidades para cometer ilícitos y por ello era necesario tomar nuevas medidas, basadas en información y datos fehacientes en hurtos y homicidios.



Este hecho, no obstante, causó una ola de críticas de la ciudadanía a la administración de Maurice Armitage y un conato de crisis en el gabinete. Una semana después, la medida se restableció y el alcalde no aceptó la renuncia de Villamizar. El argumento del mandatario fue que “la percepción de seguridad se afecta notablemente con el hecho de permitir el parrillero hombre en la circulación de motos y los caleños estaban muy angustiados”.



(No deje de leer: Víctima de emberás: ‘Así fueron las cuatro horas de terror que viví’)

Es un acuerdo entre ciudadanos. El parrillero hombre no lo podemos tener en este instante FACEBOOK

TWITTER

En su momento, Alberto Sánchez, investigador en seguridad y exasesor de la alcaldía de Cali, señaló que como medida de seguridad y control del delito, “la restricción es una acción de desgaste, cuyo efecto se limita a áreas muy reducidas en tiempos muy cortos. Sus costos en número de hombres y equipos dedicados a implementarla es mucho más alto que sus beneficios”.



Después del reversazo, la medida en Cali se ha mantenido hasta hoy, aunque muchos motociclistas han encontrado la manera de incumplirla mediante grandes caravanas. Una de ellas se presentó en la noche del pasado jueves, cuando decenas de motos, muchas de ellas con parrillero, transitaron por vías claves de la ciudad.



“Es un acuerdo entre ciudadanos. El parrillero hombre no lo podemos tener en este instante. Es una circunstancia que agravaría nuestras percepciones y objetividad de inseguridad. Debemos mantenernos en la línea”, indicó esta semana el alcalde Jorge Iván Ospina.



JONATHAN TORO

REDACCIÓN BOGOTÁ