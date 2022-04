“Con la Policía Metropolitana hemos evaluado la situación en la que estamos. El terrorismo y la criminalidad tienen a Bogotá como blanco, así nos lo han confirmado las autoridades y el Ministerio de Defensa”. Estas fueron las primeras palabras de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tras el consejo de seguridad que se realizó en la mañana de este martes, en el que también participó el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto.

De la misma forma, la alcaldesa ratificó que para poder cuidar a Bogotá en medio de la amenaza terrorista que atraviesa es necesario seguir adelante con las medidas que se habían dispuesto desde la semana pasada. En esa vía, ratificó que se mantendrá la decisión de restringir la movilidad de parrilleros los días jueves, viernes y sábados entre las 7 de la noche y las 4 de mañana.



Las excepciones a la nueva restricción

- Evaluar mensualmente la eficacia de la medida y contemplar la posibilidad de retirarla en caso de mejoría de la situación.



- Los moteros se unirán a frentes de seguridad para reportar hechos sospechosos y ayudar a vigilar las zonas críticas.



- Se establecerán cinco excepciones a la norma para que personas con labores específicas puedan transportar parrillero dentro de los horarios de restricción: el personal de vigilancia y seguridad privada, el personal de atención a emergencias, las asegurados; los conductores elegidos y el transporte de personas con discapacidad podrán circular pero deben identificar su casco y chaleco, no solo con la placa de la motocicleta, sino además con el nombre de la excepción a la que se acoge.



De la misma manera, la alcaldesa señaló que "poniéndonos en los zapatos de quienes usan motocicleta, solamente estamos pidiendo que tres noches en la semana no haya parrillero en la ciudad”.



En esa misma vía, López les pidió a los motociclistas no hacer bloqueos que afecten la movilidad de la ciudad y les recordó la importancia de tener una identificación visible en casco e indumentaria, y cumplir con la restricción de parrillero como herramienta para reducir los índices de criminalidad en Bogotá.

Avances en el diálogo con los moteros

Ayer en horas de la tarde, el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, y los delegados de la administración distrital, se reunieron con el gremio de los moteros para llegar a algunos acuerdos sobre la nueva restricción.



Pese a que los motociclistas declararon que no han sido escuchados y que las opciones planteadas no les favorecen, esta mañana, al término de un consejo de seguridad, la alcaldesa López informó que en dicha reunión se había llegado a algunos acuerdos puntuales.



Entre los acuerdo que se establecieron estuvo el levantamiento de las restricción en cinco causas específicas, la vinculación de los motociclistas a las redes de cuidado o frentes de seguridad y, se estableció, que la medida se revisará periódicamente mes a mes analizar su funcionamiento.

Tras la reunión de ayer con agremiaciones de motociclistas, la Alcaldesa @ClaudiaLopez anunció este martes que acogerá tres de las propuestas que realizaron los moteros frente a las medidas que entrarán en vigencia el próximo 11 de abril. pic.twitter.com/ZHsMvj9PYX — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) April 5, 2022

Otras medidas de seguridad del Gobierno y la Alcaldía

Ante la creciente ola de criminalidad en la capital del país y los dos últimos eventos terroristas ocurridos en el mes de marzo, tanto la Alcaldía como el Gobierno Nacional, se dieron a la tarea de implementar un paquete de 10 medidas de seguridad de cara a los nuevos retos que afronta Bogotá.



De esa manera, la alcaldesa recordó las cinco medidas que fueron tomadas por las

autoridades nacionales para servir de contención a "la amenaza de seguridad nacional":



- Asignación de 1.000 policías más para la ciudad.



- 120 hombres de inteligencia para investigar los actos terroristas.



- Conformación de equipos mixtos de ejército y policía para cuidar las entradas

y salidas de la ciudad.



- Recompensa de 5.000 millones de pesos para capturar a alias ‘John Mechas’,

cabecilla del frente 33 de las disidencias de las Farc.



- Aumento de 160 policías para la localidad de Ciudad Bolívar, donde se han

presentado hechos terroristas en las últimas semanas.



Así mismo, López explicó las cinco medidas de contribución de la ciudadanía,

indispensables para la seguridad de Bogotá:



- Establecimientos comerciales que tienen operación nocturna jueves, viernes

y sábado, deben vincularse a un frente de seguridad para que puedan

reportar de manera oportuna riñas, peleas, y aportar en la prevención de

conflictos.



- Restricción de ruido y aglomeraciones en parques desde las 10 de la noche.



- Cierre de clubes que usan su razón social para ser bares clandestinos.



- Pico y placa extendido para vehículos particulares con el fin de tener mejor

movilidad y bajar la accidentalidad vial, lo que libera a los policías para que

atiendan otros temas prioritarios de seguridad.



- Restricción de parrillero los días jueves, viernes y sábado en un horario de

7:00 de la noche a 4:00 de la mañana.