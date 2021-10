A pagar por parquear en la calle | Opinión

Aunque puede parecer incómodo para algunos, el cobro por parqueo en vía es una buena medida para organizar y controlar el caos que hoy presenciamos en andenes y vías públicas de la ciudad, con un espacio peatonal invadido por motocicletas, automóviles y vehículos de carga que empeoran la congestión y dificultan la movilidad en el espacio público.



(Le puede interesar: 10 cosas que debe saber sobre el cobro por parqueo en vía en Bogotá)

La medida no es nueva; ya estaba contemplada desde hace 5 años por un acuerdo del Concejo (695 de 2017), que luego fue reglamentado por el Decreto Distrital 519 de 2019. Sin embargo, en el camino no se ha logrado ejecutar, pues a la fecha se han abierto 3 licitaciones para designar el operador del estacionamiento en vía pública. Dos se declararon desiertas y una se terminó de manera anticipada. Los privados no se le han medido a ser operadores porque el riesgo financiero es muy alto y puede que los ingresos no alcancen a cubrir los costos operativos.



En esta ocasión será el Distrito, vía Terminal de Transporte, quien asuma el riesgo de demanda y se encargue de la gestión y los costos de prestación del servicio, la plataforma y medios tecnológicos; el mantenimiento de la infraestructura y la implementación de las zonas de estacionamiento. Para prestar este servicio puede celebrar alianzas públicas y privadas, como se ha contemplado con la Terminal de Transporte de Medellín, dada su experiencia en la materia.



De cualquier manera, como operador público tendrá que constituir un patrimonio autónomo para mantener la independencia de los recursos que se recauden durante la explotación y administración del proyecto. Un aspecto no menor, y sobre el cual se necesita más información, pues hoy desconocemos los detalles de cuánto le puede costar al Distrito estructurar la operación de este servicio.



Sabemos que iniciará en la localidad de Chapinero en un área ubicada entre la calle 76 y la calle 94 donde, por lo regular, se concentra una amplia oferta de servicios, comercio y entretenimiento. Inicialmente serán 1.000 cajones o espacios debidamente señalizados para el estacionamiento. Y que la meta es llegar a 13.000 para finales del próximo año en otras áreas de la ciudad. La cobertura geográfica y los horarios serán definidos por la Secretaria de Movilidad, según criterios de demanda, usos del suelo, oferta privada de estacionamientos, características del espacio público y seguridad.



Sin embargo, no es claro si los residentes o dueños de locales comerciales al frente de un estacionamiento público estarán exentos de la medida o tendrán alguno tipo de reducción en el pago en la tarifa. Tampoco es claro cómo se piensa gestionar los espacios destinados para el cargue y descargue de mercancías que se realizan de manera frecuente durante el día.



Donde no hay dudas es frente a los temas de seguridad, allí el Secretario fue enfático en recordar que el distrito no se hará responsable de los daños o perdidas que sea objeto el vehículo que se estacione en la calle. A septiembre se han registrado 2.581 automotores hurtados y 3.393 motocicletas. Un aspecto que va a generar debate, pues el usuario asume que al pagar por parquear en vía pública, el operador estaría obligado a garantizar la seguridad de su vehículo y las autopartes, como sucede con los parqueaderos privados a través de las pólizas con aseguradoras. Es importante explicar desde ya, la responsabilidad contractual por la prestación del servicio de estacionamiento.

(Para seguir leyendo: Esto es lo que costará el parqueo en vía en Bogotá)

En relación con el tema tarifario, el decreto define un valor máximo por minuto de $221 para los carros y $154 para las motos. Aunque no necesariamente esa vaya a ser la tarifa final. Lo cierto es que se pagará por el tiempo de uso y que a mayor tamaño del vehículo, mayor será el costo por pagar. El usuario podrá pagar a través de pago en efectivo y aplicaciones de pago virtual. Incluso se contempla la figura de pagos anticipados por hora o por fracciones de hora. Y que la SDM podrá otorgar exenciones a determinado tipo de usuarios. Sin embargo, no da mayores detalles, si esa medida aplica a vehículos diplomáticos, esquemas de seguridad, residentes, o propietarios de vehículos eléctricos.



Creo que, en el aspecto tarifario, se deberían contemplar tarifas planas y dinámicas según rango horario, tiempo de uso y tipo de usuario. No es lo mismo parqueos de corta duración que aquellos de más de 4 horas, que al final le quitan la posibilidad a otros de usar el servicio. El uso de la tecnología es positivo porque ayuda a capturar datos en tiempo real, pero no todos los usuarios tienen las mismas facilidades de interacción con las nuevas tecnologías. Lo cierto es la aplicación además de cobrar, debería informar donde hay cupos disponibles, avisar al usuario sobre el vencimiento del tiempo o reducción de su saldo.



Eso facilitaría mucho la tarea cuando el agente o quien tenga la facultad de ejercer control decida imponer un comparendo, inmovilizar el vehículo con un cepo, o trasladarlo a través de una grúa para los patios.



Se requiere mucha pedagogía y formación del recurso humano de apoyo, para no repetir lo sucedido en los noventas con las zonas azules en donde las malas prácticas y la corrupción eran comunes. Además es importante definir el tipo de sanciones por infringir las normas de estacionamiento, pues no es lo mismo estacionar sin pagar, quedar mal parqueado, o superar por muy poco el límite de tiempo habiendo pagado antes.



Lo cierto es que lo recaudado por este modelo de parqueo en vía, no solo se destine a cubrir los costos de inversión y operación del sistema, sino que deje algunos excedentes que alivien la situación financiera del sistema de transporte público. Sería preocupante que lo recaudado solo cubra el costo de la operación del servicio o peor, que no llegue a cubrirlo y por el contrario genere un déficit en las finanzas distritales. De allí que hay que mirar con detalle la estructuración financiera del mismo, y la distribución de esos recursos que se van a captar.



Bogotá necesita poner orden al parqueo en vía y a la ocupación indebida del espacio público y peatonal. Hoy tenemos una oportunidad para mejorar la gestión del estacionamiento y generar una nueva fuente de financiación para transporte público.

(Además: 33 localidades | Opinión)

ÓMAR ORÓSTEGUI

FUTUROS URBANOS

En Twitter: @OmarOrostegui