Parqueadero cobra ‘peaje’ a conductores para desviarse de trancones

Para los conductores que frecuentan el sector de la calle 100 no es un secreto que hay un truco para evitar el trancón entre las carreras 15 y 11 –sentido occidente-oriente–, que perfectamente puede durar entre 15 y 20 minutos en horas pico.



Sobre la carrera 15 con calle 100, trabajadores de un parqueadero –operado por Parking– permiten el paso de vehículos hasta la calle 99 para ahorrarles cerca de 295 metros, trayecto que hay desde la carrera 15 hasta la carrera 13, y 550 metros desde la carrera 15 hasta la carrera 11.

Por ambas vías –carreras 13 y 11– se puede tomar hacia el sur para salir de la 100. El parqueadero les evita a los conductores llegar hasta estas calles, cobrándoles un ‘peaje’ por dejarlos pasar por un tramo de 49 metros de su establecimiento, que se cruza en 10 segundos.



EL TIEMPO hizo el experimento de pasar por el parqueadero entre semana, a las 6 de tarde y a las 7 de la mañana, cuando la movilidad es caótica, y confirmamos que sí se cobra un ‘peaje’ urbano, el cual no está regulado por las autoridades.

Al desconocer el precio que cobraban por el paso –no hay ningún letrero que informe de una tarifa para esto–, pagamos con un billete de 10.000 pesos.



El conductor del vehículo le dijo al operario: “Para pasar”, y le entregó el billete; el hombre recibió el dinero y entregó como cambio 8.000 pesos, luego abrió la puerta del costado de la calle 99 con carrera 14, para que el vehículo saliera.



Es decir que el parqueadero cobra por vehículo 2.000 pesos. Durante unos 30 minutos observamos que al menos 12 carros usaron el ‘peaje’, lo que equivale a 24.000 pesos en menos de una hora.

Sin embargo, para conductores como Jorge Londoño, que pagó la tarifa, el parqueadero está prestando un servicio que es necesario en el sector.



“No le veo problema al cobro, además es voluntario. Si uno no quiere, pues no pasa y se aguanta el trancón de la 100, que es terrible”, señaló Londoño.



Pero cobrar ‘peajes’ urbanos no está regulado, por lo cual el parqueadero no tiene autorización para prestar ese tipo de servicio; además, lo lleva haciendo desde hace tiempo.

De hecho, la alcaldía local de Chapinero, el 30 de mayo del año pasado, le ordenó a la Inspección de Policía de la localidad sellar el establecimiento por casi un mes, por hacer cobros no autorizados, establecido en el Código Nacional de Policía (Ley 1801 de 2017).



“Tan pronto nos enteramos de la situación, nos comunicamos con la Inspección de Policía y esta hizo el control correspondiente para el cobro indebido. Grabaron evidencias”, expresó la alcaldía de Chapinero.



En ese momento, Parking se defendió diciendo que prestaban un servicio solicitado por los ciudadanos que quieren evitarse el trancón de la calle 100.

En cuanto al cobro que hacen, respondieron que se debe al uso de la vía que mantienen y en la que han invertido, y como no está regulado el servicio de ‘peaje’, pusieron esa tarifa.

Pero, según la alcaldía de Chapinero, así se use el parqueadero por uno o dos minutos, el establecimiento debe expedir un recibo por el servicio. Cuando EL TIEMPO pagó por pasar por el parqueadero de la 100, no recibió ningún recibo de pago.

EL TIEMPO ZONA