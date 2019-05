Acueducto apeló fallo que suspendió San Rafael

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá apeló la decisión judicial que suspendió la adjudicación de la licitación del parque San Rafael, en La Calera, con el argumento de que la vulneración del ambiente alegada por los demandantes no fue demostrada.

El pasado 6 de mayo, dentro del estudio de una acción popular promovida por el sindicato del Acueducto, el juez sexto administrativo de Bogotá, Mayfren Padilla Téllez, ordenó suspender la licitación.

El eje de esa obra, estimada en 138.114 millones de pesos, será la construcción de 11 kilómetros de senderos para caminar, trotar y montar en bicicleta y para permitir servicios de veleros, canoas, natación, muro de escalada, zona de pícnic, restaurantes, miradores, ventas de artesanías y comidas típicas.

El juez dijo en su decisión que “a pesar de que en este momento procesal no exista certeza sobre el grado de afectación e impacto ambiental que tales obras puedan producir a los recursos naturales y la biodiversidad, no es menos cierto que de las pruebas aportadas se puede advertir una inminente amenaza al ecosistema y a la biodiversidad de la zona de reserva forestal”.



“Dichas vulneraciones no fueron probadas por los demandantes por la razón que no existe afectación alguna a la naturaleza”, dijo el Acueducto en su recurso de apelación en el que además afirma que el proceso de selección para la adecuación del parque cuenta con la debida estructuración técnica, financiera y jurídica, ajustada a las normas.



También insiste en que la ejecución del parque constituye una obligación de carácter legal del Acueducto con el municipio de La Calera por la afectación del embalse San Rafael y advierte que “detener el proyecto expondría injustificadamente a un riesgo inminente de vulneración de una serie de derechos colectivos, como el goce del espacio, la defensa del patrimonio público, el goce de un ambiente sano y la moralidad administrativa”.



Al pedir que se levante la medida de suspensión de la licitación, el Acueducto advierte que detener el proyecto deja en el limbo una serie de acciones y esfuerzos y pueden llevar al incumplimiento del proyecto y las obligaciones ambientales con La Calera.



