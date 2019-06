Protesta en Normandía por construcción de cancha sintética

En horas de la mañana de este miércoles, residentes de Normandía se reunieron para protestar contra la construcción del parque que llevaría el mimo nombre del sector. Sin embargo, hay otro grupo de vecinos que está a favor de la obra.

"Nosotros hemos tenido desde hace 70 años esta cancha como un medio natural de esparcimiento para la niñez, la juventud y los ancianos. Nos quieren cambiar la grama natural y la cancha por un material sintético y nosotros sabemos, por estudios, que ese caucho, cuando calienta el sol, expele gases y olores tóxicos para los pulmones", señaló Luis García, presidente de la Junta de Acción comunal del barrio Normandía.



Además, dijo que no estaban en contra de mejorar la cancha sino que exigen que se respete la grama natural.

Sin embargo, hay otros vecinos que están a favor porque según ellos se mejoraría el espacio para los ciudadanos. Lo que ha generado choques entre los manifestantes.

Vecinos de Normandía protestan por la construcción de una cancha sintética. Sin embargo, hay diferencias entre ellos porque un grupo está a favor de la obra. pic.twitter.com/A61bZra5u7 — EL TIEMPO Bogotá (@BogotaET) 26 de junio de 2019

"Yo vivo hace 20 años. Troto todos los días y veo este parque muy descuidado. Los andenes y calles hundidas. Yo estoy de acuerdo con que hagan un buen parque para toda la comunidad, nos generará progreso", afirmó Baronio Cifuentes.



También advirtió que la negativa de las personas estaba mediada por intereses políticos.

Según información del Instituto de Recreación y Deporte (Idrd), el terreno en donde se construirá el parque Normandía era de un particular que tenía licencia para construir una vivienda y atentaría contra los espacios de recreación y deporte de los vecinos del sector.



"Para garantizar que este lugar no perdiera sus fines recreodeportivos se adquirió en el 2017 el predio por un valor de 10.242 millones de pesos", explicaron en la entidad.



El área de intervención será de 21.565 metros cuadrados y tendrá una inversión de 4.196 millones de pesos. Además, el Idrd informó que la obra durará cuatro meses y aclaró que no se talarán árboles.



El parque contará con una zona de juegos infantiles de última generación, una cancha sintética fútbol 11 con demarcación para fútbol americano, una zona de gimnasio al aire libre, módulos de servicios, un mobiliario urbano, senderos peatonales e iluminación.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET