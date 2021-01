Parque Chingaza: más grande y con más servicios para el 2021

2021 será el año del Parque Nacional Natural (PNN) Chingaza, uno de los tesoros del país, ubicado entre Cundinamarca y el Meta.



EL TIEMPO, en una visita que hizo al lugar, junto con el Ministerio de Ambiente y Parques Nacionales Naturales de Colombia, supo que para esta área protegida de más de 76.000 hectáreas hay planes no solo para contribuir a su conservación, sino para que más personas lo conozcan.



“Lo que no se conoce no se valora, lo que no se valora no se cuida. Si no los conocen, quedan abandonados y se los toma la ilegalidad: la ganadería, minería y la deforestación para cultivos ilegales. Lo que queremos es que la gente conozca los parques para que los cuide, y eso es lo que estamos haciendo en Chingaza”, aseguró Orlando Molano, el nuevo director de Parques Nacionales Naturales en medio de este gran parque, vecino a Bogotá, que reúne ecosistemas como el bosque altoandino, el bosque subandino y el páramo.

La primera buena noticia para el Chingaza es que se trabaja en la ampliación del área protegida: acción que le sumaría cerca de 10.900 hectáreas sobre terrenos de los municipios de Gachalá y Junín. “Se hace con dos propósitos: fortalecer la conectividad del parque como parte de sus objetivos de conservación y contribuir a toda la recarga hídrica de los modelos de desarrollo sostenible que contribuyen a la recarga hidroeléctrica del Guavio”, explicó Juan Carlos Clavijo, Jefe del PNN Chingaza.



Visita al Parque Nacional Natural Chingaza. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

La segunda buena noticia es que Chingaza también avanza para ser una de las ‘cunas’ más grandes de pequeños frailejones y otras especies vegetales destinadas a la restauración ecológica de los PNN. EL TIEMPO conoció uno de ellos, cuidado por los jefes del parque y por el Ejército Nacional: hoy, de este vivero pueden salir entre 5.000 y 6.000 individuos vegetales al año. “Aquí se están sembrando plántulas, sobre todo frailejones, para hacer restauración en toda la zona del parque. Hay otros viveros que pueden tener hasta 15.000 plántulas. Además, en 2021 queremos duplicar estos viveros para llegar a casi 30.000. Vamos a tener viveros en todos los parques nacionales, una de las metas es frenar la deforestación”, explicó el ministro de Ambiente, Carlos Correa.



Visita al Parque Nacional Natural Chingaza. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

A su vez, Molano indicó que la meta es restaurar 21.000 hectáreas en 2021 en todo el territorio nacional: “En 10 años hemos restaurado 19.0000; en un año, nosotros haremos 21.000. El tema es de naturaleza: en los últimos 20 años se han deforestado 170.000 hectáreas”. Y, claro, parte de estas acciones beneficiarán a Chingaza.

Pero, para que los colombianos sean testigos de estas mejoras, Parques Nacionales Naturales y el Ministerio de Ambiente harán inversiones para ampliar las oportunidades de visita.



En el caso de Chingaza, ya se dio un primer paso. Según comentó Clavijo, el parque acaba de recibir la denominación de lista verde de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza).



Esto, explican, motiva el trabajo para ofrecer nuevos servicios. Con ese fin, las autoridades impulsarán el mejoramiento de senderos para ampliar la capacidad de carga del parque.

Visita al Parque Nacional Natural Chingaza. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

“Chingaza hoy tiene una capacidad de 300 personas, carga diaria máxima. Tenemos 8 senderos, pero acabamos de terminar los estudios para hacer unos nuevos, para experiencias asociadas al aviturismo y a experiencia culturales asociadas al agua, y adicionalmente estamos mejorando nuestra infraestructura liviana. Todo que nos va a permitir ampliar nuestra capacidad de carga a 700 visitantes”, detalló Clavijo.



Para complementar esto, Parques Nacionales, en convenio con la Empresa de Acueducto de Bogotá, construirá dos cabañas que servirán para el ecoturismo, la educación, la investigación y la vigilancia. Estarán conectadas a los senderos, especialmente a aquellos pensados para el avistamiento de aves: una potencia en Colombia.



A la par del aviturismo, se están diseñando tres experiencias de visita. Una es Chingaza nocturna, una oportunidad para visitar el parque en la noche en zonas de cielos oscuros para hacer fotografía astronómica; otra es de salud natural, que incluye actividades de ciclismo de montaña y excursionismo, en zonas reglamentadas; y turismo accesible e incluyente, para personas con movilidad reducida.

Visita al Parque Nacional Natural Chingaza. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

“Trabajamos en temas de ecoturismo sostenible para traer gente a que conozca los parques nacionales naturales y de esa forma los pueda conservar. Son diferentes acciones, y nuestra prioridad es proteger, conservar y defender los recursos naturales”, sostuvo el ministro.



