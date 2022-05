Luego de 221 días en los que 15 pueblos de las Autoridades Indígenas del Bakatá estuvieran asentados en el parque Nacional, la noche del sábado 7 de mayo, 230 personas decidieron irse voluntariamente a casas de apoyo escogidas por las mismas comunidades, donde contarán con atención integral mientras regresan a sus territorios.



Recordemos que ellos llegaron el 29 de septiembre de 2021 y el 25 de marzo del presente año se llevó a cabo la jornada de caracterización para estas personas; en esa actividad se identificaron 536 núcleos familiares y 1.585 personas; de las cuales, 747 corresponden a la comunidad emberá katío y chamí; y 838, a otros pueblos indígenas.



Entre finales de abril y comienzos de este mes fueron trasladadas 110 personas entre mujeres, niños y hombres que residían en este espacio a la Unidad de Protección Integral La Florida, en la localidad de Engativá, donde hasta el momento hay cerca de 370.



Según cifras entregadas por la Secretaría Distrital de Gobierno, son más de 1.800 personas las que forman parte de la comunidad que está en la capital; sin embargo, solo 400 pasaban la noche en el parque Nacional.



Para que ellos tomaran la decisión de abandonar el lugar voluntariamente, líderes indígenas, el Distrito y el Gobierno Nacional llegaron a acuerdos en medio de una mesa de diálogo que se llevó a cabo el jueves 5 de mayo.



Dentro de lo pactado está un plan de choque para la reivindicación de sus derechos; la posibilidad de participar en la política pública indígena que el Distrito iniciará en los próximos días; la apertura de más espacios para su participación y mesas de trabajo para hacer seguimiento al cumplimiento de los puntos acordados entre las partes.



En caso de que familias decidan quedarse en la capital, las autoridades distritales y nacionales acordaron brindar apoyo para la reorganización y acompañamiento psicosocial de los indígenas, con el fin de restablecer sus condiciones sociales y económicas.



También, el Ministerio del Interior y la Unidad para la Atención y Reparación Integra de Víctimas (Auriv) se encargarán de garantizar el regreso a sus territorios con todas las garantías de seguridad, y les brindarán apoyo económico para financiar sus proyectos productivos y alternativas de vivienda acordes con sus prácticas socioculturales.



Por su parte, las comunidades indígenas deben cumplir con la salida voluntaria del parque Nacional a las casas de apoyo, y poco a poco ir retornando a sus tierras (Risaralda y Chocó). El plazo que tienen para levantar todas sus cosas es hasta hoy, cuando se espera salga de allí el último grupo.

#Ahora se retoma el operativo de traslado de las comunidades indígenas que ocupan el Parque Nacional.



Ayer en cumplimiento a los acuerdos alcanzados con ellos por @idiger, @seguridadbog, @personeriabta y @gobiernobta, se reubicaron 230 personas 🤝 pic.twitter.com/Zts2OB56WY — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) May 8, 2022

A pesar de que de una u otra manera ya están accediendo a abandonar el lugar, existe incertidumbre entre las partes de que no se cumpla con los compromisos acordados. Mientras tanto, algunos residentes de los alrededores del parque y visitantes del lugar siguen padeciendo la ocupación de este y están a la expectativa de las condiciones en las que quedará, que de por sí, no está en las mejores.



Cabe recordar que fueron varias las personas que se vieron afectadas por algunas acciones que llevaron a cabo integrantes de las comunidades indígenas, por ejemplo, hace un mes cuando se tomaron la carrera séptima por cuatro horas, y empezaron a atacar con piedras y palos a los carros de algunos ciudadanos que estaban en la vía.



“Nos miraban de forma intimidante, con odio, a todos los que estábamos dentro de los carros. En ese momento supe que nos iban a volver nada”, dijo Sandra.



Otro incidente fue cuando una mujer perteneciente a la comunidad emberá katío, de 38 años de edad que se encontraba en estado de embarazo, murió luego de ser arrollada por un camión de basuras que se movilizaba por el corredor vial entre Funza y Siberia, en inmediaciones del parque La Florida, y la guardia indígena y familiares de las víctimas atacaron severamente al conductor del camión, y debido a las heridas, falleció.



Sin embargo, Félix Palacios, un vendedor de comidas rápidas que tenía su puesto frente al parque, dijo que el ambiente seguía siendo muy tranquilo en el lugar, no se sintió afectado porque ellos estuvieran ahí y no consideraba que fuera un problema que estuvieran viviendo ahí.

“Pues yo hablo desde lo que veía durante el día porque yo levantaba mis cosas a las 7 p. m. u 8 p. m., mas en la noche no sé cómo eran las cosas, si seguían igual o cambiaban”, aseguró Palacios.



Es importante mencionar que las condiciones en las que se encuentra este espacio son lamentables, ‘casas’ armadas por todo el lugar con bolsas de basura negra y palos, cuerdas con ropa colgada y también tirada en el suelo, juguetes, bicicletas, coches, comida, ollas, hay basura por todos lados, árboles talados, fogatas, grandes charcos de agua y muy malos olores. Está en total descuido.



El sábado se veían niños sin camisa, sin pantalón o sin zapatos, pero aún así eran felices jugando y corriendo por ahí. Habían personas escuchando música y hablándose entre ellas, esperando que sus líderes les dieran alguna orden.



El ambiente lograba sentirse algo tenso, los indígenas miraban a todos lados, comentaban cosas entre ellos, pero a los medios no les decían mucho porque aseguraron que su líder les ordenó no comentar nada sobre las garantías que ellos están pidiendo, ni sobre su traslado.



Además, ese mismo día, luego de que permitieron el ingreso a algunos medios de comunicación, muy molestos los sacaron y pidieron que no se grabara más; incluso, hicieron que un periodista que estaba allí borrara el contenido que había hecho.



REDACCIÓN BOGOTÁ

