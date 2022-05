Tras completarse una semana de la salida definitiva de más de 1.500 indígenas del parque Nacional, que ocuparon este icónico espacio por ocho meses, EL TIEMPO conoció los 10 puntos que hacen parte del acuerdo firmado por autoridades distritales y nacionales y los líderes de los pueblos que integran las Autoridades Indígenas en Bakatá (AIB).



Los compromisos fueron el resultado de dos días de negociaciones –5 y 6 de mayo– en la sede del Centro de Memoria Histórica, conversaciones en las que representantes de la Defensoría del Pueblo, la Comisión de la Verdad, la Procuraduría y la Personería de Bogotá fueron garantes.

Políticas públicas

Así se ve el parque Nacional. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Dentro del primer acuerdo se estableció una estrategia para la implementación del artículo 66 del Plan de Desarrollo Distrital, el cual se centra en el enfoque diferencial étnico y en “la inclusión de programas, planes y proyectos específicos (...) y asignación presupuestal” para dichas comunidades.



Este punto, que tiene el fin de proteger sus derechos y garantizar su supervivencia, tiene también 62 acciones, que estarán a cargo de siete entidades del Distrito (ver gráfico) y con las que se busca dar cumplimiento a esa solicitud que los voceros de la comunidad hicieron desde el primer día de ocupación.



El segundo punto contempla la participación de las Autoridades Indígenas en Bakatá en la reformulación de la política pública indígena. De acuerdo con Jairo Montañez, coordinador técnico de las AIB, este ítem es fundamental para que la población étnica de Bogotá tenga garantías para habitar la ciudad.



“La política pública indígena en la ciudad funciona solo para unos. Es decir, solo cobija a un grupo selecto de indígenas y no a todas las comunidades que se encuentran en la ciudad. Acá existen 87 pueblos indígenas y solo 13 han participado en la formulación de la política”, explicó Montañez.



Para la concejal de la Alianza Verde, Lucía Bastidas, los resultados de la negociación son consecuencia de una ocupación “ilegal e insostenible”, sin embargo, reconoció la importancia de este punto.

"La negociación en la participación de las autoridades indígenas en la formulación de la política pública me parece importante. Está bien que los tengan en cuenta, pero que como a un actor más. Además, yo he insistido mucho en que había vividores de los indígenas y no podemos darles ese protagonismo sin tener en cuenta la participación. Si fue un punto de acuerdo, pues hay que cumplirlo, pero sin tener en sin olvidar que hay que tener en cuenta aquellos que vienen participando de manera juiciosa", señaló Bastidas.



A su vez, Natalia Cifuentes Arboleda, abogada y especialista en derecho penal y derechos humanos, no deben existir trabas para llevar a cabo este proceso. “En efecto, el artículo 66 del Plan de Desarrollo establece que dentro de los cuatro meses a partir de su expedición, se realice un proceso de concertación y construcción conjunta con los pueblos y comunidades étnicas asentados en el Distrito, que conduzca a la inclusión de programas, planes y proyectos específicos, así como asignación presupuestal, por lo que no existe ninguna limitante para incorporar que otros pueblos diversos a los que se encuentran actualmente puedan participar, en cuanto se acredite el efectivo asentamiento en la ciudad”, señaló.



En esa misma línea se acordó –como tercer punto– su participación en la mesa de enfoque diferencial de los pueblos indígenas. Dicha labor estará liderada por la Alta Consejería de Paz, que también se comprometió a revisar la viabilidad de la modificación del Decreto 512 de 2019, el cual se refiere al protocolo de participación de las víctimas del conflicto armado en Bogotá.



Sobre este último aspecto, Álvaro Forero Navas, abogado y académico, opinó que esto puede marcar “un precedente negativo”. “Es desproporcionado e imposible de cumplir porque ellos solo representan una pequeña parte de las comunidades indígenas. Simplemente es un saludo a la bandera. Además, es carente de sentido porque muchas de estas comunidades no son habitantes de Bogotá”, manifestó Forero.



Por su parte, Ati Quigua, quien representa a los indígenas en el cabildo distrital, explicó el propósito de este punto.



“No se busca modificar en sí el Protocolo de Participación. El artículo 6 del Decreto 512 habla sobre la Mesas de Participación y en particular de la Mesa de Enfoque Diferencial de los Pueblos y Comunidades Indígenas Víctimas del Conflicto Armado en Bogotá. En este sentido, se busca revisar la participación en el entendido de que, como se ratificó ayer en la Subcomisión de Vigilancia y Control del Concejo sobre el artículo 66, el 95 por ciento de los pueblos de indígenas de Bogotá son víctimas”, manifestó.



Cifuentes Arboleda recordó que tal decreto es el que genera el marco normativo para garantizar la participación efectiva de las víctimas. "No se sabe cuál el alcance de la modificación que se pretende, más cuando se encuentra reconocida la Mesa de Enfoque Diferencial de los Pueblos y Comunidades Indígenas Víctimas del Conflicto Armado en Bogotá, D.C., sin acta de constitución y la correspondiente inscripción", agregó la jurista.



El quinto punto del acuerdo se enfoca en la participación de las AIB en los “escenarios de coordinación de proyectos en las alcaldías locales” de la mano del Idpac y de la Secretaría de Gobierno. Asimismo, el Ministerio del Interior será el responsable del sexto punto, el cual consiste en apoyar proyectos productivos a quienes retornen. Estos serán financiados con recursos del Gobierno Nacional.

El viernes 6 de mayo se firmaron los acuerdos. Foto: Secretaría de Gobierno

“Esto implica que la ciudad empiece a reconocer y dar garantía de derechos no solo a 14 pueblos indígenas que han tenido un relacionamiento constante y estable con la administración, sino a toda la población indígena presente en la ciudad, en especial a las víctimas del conflicto”, concluyó Quigua, sobre los seis primeros acuerdos.

Apoyo socioeconómico

Para las personas que van a ser reubicadas en Bogotá -séptimo punto-, la Unidad para las Víctimas entregará 200 “kits de hábitat” con colchonetas, cobijas, sábanas y toldillos. Además, 200 mercados para el primer mes. Quienes deseen regresar a sus regiones, el acuerdo contempla un apoyo económico por núcleo familiar para el retorno, kits de hábitat y alimentación una vez lleguen a sus retornos. En el documento no se incluye el monto del apoyo financiero ni el costo total de las otras acciones.



El octavo punto le compete a Gobierno, Mininterior, Unidad para las Víctimas y a la Secretaría de Desarrollo Económico. Allí se comprometieron a garantizar alimentación, transporte y atención escolar, en salud y en primera infancia, para las personas que se encuentran reubicadas temporalmente en la UPI La Florida. Además, el Ipes proporcionará espacios comerciales para venta de artesanías y ferias.



Uno de los temas más polémicos aparece justamente en ese octavo acuerdo. “El Ministerio de Vivienda y la Alcaldía tendremos una mesa para cuando se dé el retorno, para poder trabajar en temas de vivienda en territorio”, se lee en el documento. No obstante, no se deja claro cómo se realizará ese proceso y cuántos recursos asignará el Distrito.



La Secretaría de Gobierno se comprometió, en el noveno punto, a apoyar psicosocialmente a aquellas familias que no deseen volver a sus regiones. “Nos comprometemos a apoyar con acompañamiento psicosocial, según lo que determine el proceso y dinámicas internas AIB. Con el fin de que ese proceso organizativo logre consolidar una ruta con acciones claras que permitan restablecer sus condiciones sociales y económicas”, señaló la Secretaría de Gobierno.



Por último, las Autoridades Indígenas en Bakatá se comprometieron a que los acuerdos realizados con el Gobierno Nacional y el Distrito Capital se vean reflejados en todas las personas que hacen parte de las comunidades indígenas

Otros detalles

En el documento final, al cual este periódico tuvo acceso, también se encuentra el acta de cada una de las jornadas de diálogo. Allí, además de los compromisos, quedaron consignadas una serie de acciones para poder esclarecer la muerte de Hildebrando Rivera –el conductor víctima de un linchamiento por parte de algunos indígenas la noche del 25 de enero– y la idea de crear un espacio de reparación colectivo para las personas que fallecieron por diversos motivos durante la ocupación.

REDACCIÓN BOGOTÁ