En el parque El Country, en el norte de Bogotá, hay una familia muy particular: el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) confirmo que, esta semana, se registró la presencia de una familia de Alcaravanes que cuida a varios polluelos recién nacidos.



"El período de incubación y crianza de estas aves puede durar hasta 46 días, en donde los polluelos permanecen junto a sus padres, y estos pueden llegar a tener más de una cría, en nuestros parques podrían estar entre marzo y julio", explicó el IDRD.



Cuando se da el nacimiento de estas aves, el IDRD procede al cerramiento provisional de la zona para proteger los huevos o polluelos y a ofrecer información visual a los ciudadanos para que tengan precaución.



Precisamente, por esta novedad, el IDRD da las siguientes recomendaciones:



- No acercarse



- No lanzarles elementos o cosas que puedan asustarlos



- No suministrarles alimento o agua porque se afecta su ciclo normal de vida



- No dejar sueltos a los perros para evitar que sean un riesgo para los polluelos

Polluelos en el parque El Country Foto: IDRD Polluelos en el parque El Country Foto: IDRD Polluelos en el parque El Country Foto: IDRD

“Los parques de Bogotá son espacios para todos y todas, para divertirnos, recrearnos y proteger la fauna y flora que conviven en estos ecosistemas. Estamos felices con el nacimiento de estas aves en nuestro parque y hacemos un llamado a los y las dueñas de mascotas, especialmente perros, para que no los dejen sueltos y no corran peligro las nuevas especies”, señaló Blanca Durán, directora del IDRD.

EL TIEMPO