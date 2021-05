Paro nacional: así está la movilidad en Bogotá el 22 de mayo

Desde horas de la mañana, Bogotá ha registrado algunos plantones y manifestaciones en el marco del día número 25 del paro nacional. La jornada se ha desarrollado con tranquilidad y de manera pacífica, salvo los usuales bloqueos viales que siempre suceden en estas jornadas de protestas.

Minuto a minuto

12:22 p.m. Se destapa la Caracas



Manifestantes que en un principio se ubicaban en el sentido sur norte de la avenida Caracas con calle 67 sur, a la altura dle Portal Usme, están por el momento en el andén. Flujo vehicular circula con normalidad.

11:50 a.m. Reporte de TransMilenio



La empresa de transporte masivo anunció que las operaciones en los sistemas de troncal, zonal y cable funcionan con normalidad. Sin embargo, 54 estaciones de TransMilenio no funcional al no poder brindar las condiciones adecuadas de seguridad y al haber sufrido vandalismo.

11:02 a.m. Más plantones



Siete personas realizan un mural sobre la vía de la carrera séptima con calle 26 en el sentido sur-norte.

9:25 a.m. Plantón al sur de la Caracas



Cerca de 15 personas realizan un plantón en el sentido sur-norte de la avenida Caracas con calle 67 sur, a la altura del Portal Usme, causando afectaciones viales. Protestan por el doble cobro de pasajes en el portal y los servicios de complementarios de transporte.

Estaciones sin funcionamiento

Al no brinar condiciones de seguridad para operar debido a actos vand'alicos, 54 estaciones de TransMilenio permanecen cerradas. Cinco de estas opera en contingencia:



Estaciones con operación en contingencia

1. Calle 76

2. León XIII

3. Jiménez (por Calle 13)

4. San Victorino

5. Ricaurte (por Calle 13)



Estaciones fuera de servicio (54 estaciones)



Troncal Américas:

1. Patio Bonito

2. Biblioteca Tintal

3. Transversal 86

4. Mandalay

5. Av. Américas - Av. Boyacá

6. Marsella

7. Pradera

8. Distrito Grafiti

9. Puente Aranda

10. Carrera 43

11. Zona Industrial

12. CDS-Carrera 32

13. San Façon - kr 22

14. De la Sabana

15. Avenida Jiménez (por la calle 13 y Caracas)



Troncal Caracas:

16. Calle 72

17. Calle 76

18. Calle 19

19. Olaya

20. Socorro

21. Calle 40 Sur

22. Fucha

23. Hortúa

24. Hospital

25. Nariño

26. Quiroga

27. Restrepo



NQS Sur:

28. General Santander

29. Madelena

30. NQS calle 30 sur

31. NQS calle 38 a sur

32. Santa Isabel

33. Venecia



NQS Extensión Soacha:

34. Despensa

35. León XIII

36. Terreros

37. San Mateo

38. Bosa



Troncal Carrera 10:

39. Av. 1 de Mayo

40. Policarpa

41. San Bernardo

42. San Victorino

43. Las Nieves

44. San Diego

45. Country Sur



Troncal Calle 26:

46. Centro Memoria

47. Modelia



Calle 80:

48. Quirigua

49. Polo

50. Escuela Militar



Troncal Calle 6:

51. Guatoque- Veraguas

52. Tigua-San José



Troncal Eje Ambiental:

53. Museo del Oro



Troncal Suba:

54. Suba-Transversal 91



Ocho (8) estaciones con operación parcial



1. Calle 22

2. Calle 34

3. Tercer Milenio

4. Molinos

5. Ricaurte (Funciona solamente por la NQS)

6. Avenida Chile

7. Calle 57

8. Calle 63

Noticia en desarrollo...