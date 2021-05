Así funcionará TransMilenio y la movilidad en Bogotá hoy

Bogotá se prepara este miércoles 19 de mayo para una nueva jornada de manifestaciones.



TransMilenio y la Secretaría de Movilidad entregarán, periódicamente, reportes de movilidad.



Recuerde, por otro lado que, por este día, taxis y vehículos particulares podrán circular sin restricción por Pico y Placa en Bogotá.

Minuto a minuto

7:00 a.m.: Todo sigue en normalidad



La empresa confirma que no hay afectación, por ahora, a la operación troncal ni zonal.



6:12 a.m.: Normalidad en TransMilenio



TransMilenio reporta una operación normal en todos sus componentes

Estaciones fuera de servicio

Troncal Américas

1. Patio Bonito

2. Biblioteca Tintal

3. Transversal 86

4. Mandalay

5. Av. Américas - Av. Boyacá

6. Marsella

7. Pradera

8. Distrito Grafiti

9. Puente Aranda

10. Carrera 43

11. Zona Industrial

12. CDS-Carrera 32

13. San Façon - kr 22

14. De la Sabana

15. Avenida Jiménez (por la calle 13 y Caracas)



Troncal Caracas

16. Calle 72

17. Calle 76

18. Calle 19

19. Olaya

20. Socorro

21. Calle 40 Sur

22. Fucha

23. Hortúa

24. Hospital

25. Nariño

26. Quiroga

27. Restrepo



NQS Sur

28. General Santander

29. Madelena

30. NQS calle 30 sur

31. NQS calle 38 a sur

32. Santa Isabel

33. Venecia



NQS Extensión Soacha

34. Despensa

35. León XIII

36. Terreros

37. San Mateo

38. Bosa



Troncal Carrera 10

39. Av. 1 de Mayo

40. Policarpa

41. San Bernardo

42. San Victorino

43. Las Nieves

44. San Diego

45. Country Sur



Troncal Calle 26

46. Centro Memoria

47. Modelia



Calle 80

48. Quirigua

49. Polo



Troncal Calle 6

50. Guatoque- Veraguas

51. Tigua-San José



Troncal Eje Ambiental

52. Museo del Oro



Troncal Suba

53. Suba-Transversal 91



Adicionalmente, TransMilenio reporta que estas estaciones tendrán "operación en contingencia". Es decir, operarán en franjas específicas:



1. Calle 22

2. Calle 34

3. Tercer Milenio

4. Molinos

5. Ricaurte (Funciona solamente por la NQS)

6. Avenida Chile

7. Calle 57

8. Calle 63

TransMilenio hoy 19 de mayo Foto: TransMilenio

Noticia en desarrollo...

BOGOTÁ