Por cada minuto de bloqueo en TransMilenio, 600 personas son afectadas

A Julieth Lozano, aseadora de TransMilenio, el drama del vandalismo la ha afectado por todos los frentes. No solo ha tenido que limpiar a contrarreloj los daños que han dejado los disturbios sino que también ha sufrido lo que no es encontrar un transporte entre su casa y su trabajo.

(Le puede interesar: Hasta seis meses tardará la reparación de daños a TransMilenio)

“Yo estoy de acuerdo en que se manifiesten, es un derecho que todos tenemos; pero les pido que no dañen, porque la movilidad también es un derecho”, dice. Julieth vive en el Diana Turbay, en la localidad de Rafael Uribe Uribe en el sur de Bogotá y desde que se inició el paro, ha tenido días en que no ha encontrado un Sitp o un TransMilenio que la lleve a su trabajo o al punto de encuentro de las van que dispone la empresa para ellos. Entonces, le toca pagar transporte informal, tomar un taxi con sus compañeros o caminar. “Viene uno de pagar 2.500 de pasaje y termina pagando hasta 5.000. Cuando he tenido que caminar ha sido desde Molinos hasta Jiménez o hasta la NQS. Hay compañeros que viven más lejos, en Soacha o en Suba, yo prefiero que la ruta los recoja a ellos, que la tienen más difícil”, asegura.



Pero el dolor de cabeza no acaba allí. Julieth es la líder de la cuadrilla de aseadores que hoy limpia rayones y barre vidrios que quedan tras los destrozos ajenos a la protesta pacífica. “Uno raspa el grafiti con el bisturí y limpia rápido, pero parece que les diera malgenio porque vuelven y dañan. A veces nos toca intervenir tres o cuatro veces en una misma noche”, cuenta y agrega que trabajan, incluso, bajo los insultos de unos pocos: “Le dicen que ‘sapo’ y ‘lamebotas’, a una compañera la insultaron y le trataron de botar una bola de pintura”.



Julieth y su equipo son solo algunos de los rostros que reflejan el daño no material a TransMilenio, ese que no se cuenta en número de estaciones dañadas ni en millones de pesos.

(Para seguir leyendo: 500.000 personas están afectadas por los daños a TransMilenio)

El costo del caos

Como Julieth, cerca de 500.000 usuarios de TransMilenio y el Sitp han resultado afectados por los daños aun sistema que funciona con 53 estaciones, 10 buses troncales y 26 buses zonales menos.



Por ejemplo, que la estación San Mateo hoy esté fuera de servicio significa que 33.000 personas que eran sus usuarias cada día deban buscar un plan B: un bicitaxi, una moto, un carro informal, un taxi, un furgón, una ruta del Sitp a reventar, o, en el peor de los casos, una larga caminata hasta encontrar mejor suerte.



Y, para ellos, la estación tardaría hasta seis meses en rehabilitarse: el daño allí es severo, como también lo es en estas estaciones Biblioteca Tintal, Sabana, Hospital, San Victorino y Tygua



Eso sin contar que las estaciones y buses que sí operan están expuestos a encontrarse algún percance en la vía. TransMilenio indicó este martes, en un balance, que un minuto de bloqueo puede afectar a 600 personas.



“Lo que hemos visto es un proceso de destrucción de la infraestructura del sistema de transporte masivo, que no puede ser entendido como una forma de protesta”, indicó el alcalde (e), Alejandro Gómez y agregó, “es afectar la vida misma de la ciudad”.

Facebook Twitter Linkedin

Bogota abril 28 de 2021. Cientos de personas caminan por la av. cra 30 con calle 19 de retornó a sus casas, la ciudad con poco transporte público. Fotos: Milton Diaz El Tiempo Foto: Milton Diaz / El Tiempo

Lo preocupante es que la peor parte del daño la han llevado las troncales Américas, Sur, Caracas Sur y Décima, que son utilizadas por estratos 1, 2 y 3 para movilizarse. Y, aunque el Distrito ya activó un plan para recuperar 20 estaciones en las próximas dos semanas, reconoció que la reparación total de parte de la infraestructura tomará entre tres y seis meses.



Los costos de los daños ascienden a 18.523 millones de pesos, que deberán ser invertidos en:



- Estaciones (11.983 millones)



De acuerdo con la empresa TransMilenio, "139 estaciones han sido vandalizadas, de las cuales 61 están seriamente afectadas, 53 sin operación y 8 en funcionamiento parcial.



- Taquillas (3.986 millones)



Videos y fotografían han revelado como uno de los blancos del vandalismo han sido las taquillas. Hay vidrios rotos, puntos de recarga automática dañados e intentos de saqueo a las cajas.



- Equipos propios (317 millones)



- Buses troncales (339 millones)



De los 2.357 buses troncales, 660 tuvieron algún tipo de vandalismo.



- Buses zonales (1.896 millones)



De los 6.200 buses, 407 resultaron afectados por actos violentos (y de estos, cinco están totalmente incinerados)



Videos revelados por TransMilenio han mostrado la magnitud de los daños. Allí han quedado registradas las quemas de los buses del Sitp, el desprendimiento de una puerta de una estación, el robo de equipos del sistema e, incluso, un intento de saqueo a un cajero en una estación con una pica.

Vandalismo contra TransMilenio Foto: Archivo particular Vandalismo contra TransMilenio Foto: Archivo particular Vandalismo contra TransMilenio Foto: Archivo particular



Si bien es cierto que parte del monto está cubierto por aseguradoras, el gerente de TransMilenio, Felipe Ramírez, le explicó en su momento a EL TIEMPO que otra parte debe salir del sistema, es decir, “algunas cosas sí se deben pagar de nuestros impuestos”.

¿Vandalismo organizado?

En medio del balance que hizo este martes la Alcaldía de los daños, hubo un señalamiento que prendió alertas en lo que respecta a los ataques directos y vandálicos contra TransMilenio



“Pensamos que es una metodología perversa la que está atacando nuestro sistema de transporte”, resaltó Gómez, y, aunque aseguró no tener plena certeza de quiénes estarían detrás de los “ataques metódicos”, sí indicó que se está remitiendo toda la información a la Fiscalía.



"No es una cosa aleatoria. No son dos o tres chicos exaltados que deciden golpear una estación al azar, no. Ha habido un proceso metódico para atacar los nodos que son más importantes para garantizar la movilidad de todas las personas", dijo Gómez.



Expertos ya le habían advertido a este diario que había elementos que permitían contemplar la posibilidad de que hubiera un "vandalismo no fortuito" que debía ser investigado por las autoridades.

El lado realmente grande: la protesta pacífica

En los últimos días, se han conocido dos episodios de protesta por las rutas del Sitp y TransMilenio en los que no hubo violencia ni daños al sistema.



Uno de ellos lo difundió a través de sus redes sociales el Secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán. En un video, se ve cómo un grupo de jóvenes pasa protestando junto a un bus del Sitp. El conductor, en apoyo, pita y es saludado de regreso por varios de los manifestantes que siguen su camino,



"¡Movámonos como estos muchachos, con empatía!", trinó el Secretario.

Cuidar nuestro sistema de transporte público en Bogotá @TransMilenio, es cuidar a sus pasajeros y conductores, también es cuidar a nuestros papás, hermanxs, tíos, abuelos, amigos, y a todos los que lo usamos. ¡Movámonos como estos muchachos, con empatía! (video de @KBohorquezC) pic.twitter.com/vM4sgFosL9 — Nicolás Estupiñán 🇨🇴 (@nico_estupinan) May 13, 2021

Otro caso se conoció este martes cuando, después de largos minutos de tensión entre la fuerza pública y manifestantes del Portal Américas, hubo una escena de diálogo.



Antes del medio día, el Portal había tenido operación intermitente por una serie de bloqueos. La situación terminó en una escena que alertó a vecinos y transeúntes: el Esmad y la Fuerza Disponible rodearon a jóvenes manifestantes y miembros de la primera línea en una calle residencial aledaña al Portal. Los manifestantes aseguraban no poder salir y, cómo registró un reportero gráfico de EL TIEMPO, fueron requisados. En un intento por proteger a los jóvenes, vecinos del sector los defendieron.



Y, en el marco de esa tensión, se vivió un episodio que se hizo viral en redes sociales: una madre y su hijo, que protestaban de manera pacífica, dialogaron con un agente, denunciaron su situación y, finalmente, se levantaron del punto de bloqueo.



"Si tú me escuchas, con esto me levanto", le dice la mujer al agente y agrega, "yo sé que estoy perdiendo 60.000 pesos de mi día de trabajo. No es por los 60.000 pesos ni por el pasaje, es por todo lo que nos han violentado: yo soy madre cabeza de hogar, tengo seis hijos, soy discapacitada, estoy en una batalla con la empresa de la que me sacaron para que me resuelvan mi situación (...) Hoy ni siquiera aparecemos en el Sisbén. Es incoherente, son muchos atropellos".



La mujer aseguró que se sumó al bloqueo de jóvenes en la avenida Ciudad de Cali con avenida Villavicencio porque, luego de ser sacada de TransMilenio sin poder tener el valor de su pasaje de regreso, fue testigo de un hecho que la indignó.



"Un muchacho del Esmad, porque un señor estaba grabando, se fue a violentarlo. Y eso 'me llenó la tapa'. ¿Cómo van a hacer eso?", dijo.



Un agente de la Fuerza Disponible de la Policía le ofreció disculpas de parte de la institución y la escuchó.

"Por todo lo que nos han violentado", así argumenta Doña Claudia el bloqueo pacífico en el Portal Américas (BOG). Ella la tiene clara, el policía también, ¿Dónde están quienes deben responder a las exigencias? ¿Dónde están quienes los llevaron a encontrarse allí? pic.twitter.com/7oh75rNwN3 — ¡PACIFISTA! (@Pacifistacol) May 18, 2021

"Usted lo que está haciendo aquí, lo está haciendo pacíficamente con su hijo y me parece bien. Pero ahora nosotros tenemos que restablecer el orden y eso es también ayudando a la gente a que llegue a su trabajo", le respondió el uniformado.



Al final de un cruce de palabras, en calma y en respeto, la familia aceptó levantarse.

BOGOTÁ