El Portal 20 de Julio en Bogotá amanece bloqueado

Bogotá amanece este lunes 31 de mayo en el día número 34 de Paro Nacional. Desde las primeras horas, se registraron bloqueos en el sur de Bogotá.



A la hora, hay dos manifestaciones importantes: una en el Portal 20 de Julio y otra en la estación Molinos.

Minuto a minuto

7:40 a.m.: Se despeja paso en Usme



TransMilenio reportó que se normalizó el paso de los buses a la altura de la estación Molinos.

7:10 a.m.: Reporte de TransMilenio



Carrera 10: Se dejan de atender las estaciones entre San Bernardo y el Portal 20 de Julio. Hay retornos operativos en Bicentenario.



Caracas Sur: Bloqueos intermitentes a la altura de la estación Molinos.

6:30 a.m.: Bloqueo en Portal Américas

"Estamos desde las 4 a.m. bloqueando porque queremos afectar es a las empresas. Lo que estamos haciendo es para todos. Yo soy una persona independiente, no soy vándala: estamos protestando de manera pacífica", le dijo a City Tv una de las mujeres que asiste al bloqueo del Portal 20 de Julio. Este bloqueo afectó la operación de la troncal de la carrera 10 y obligó a TransMilenio a hacer retornos operativos en la estación Bicentenario.

#ParoNacional 🚶‍♀️🚶| Bloqueos frente al portal de TransMilenio del 20 de julio .



📹: @patrudelanoche | @ArribaBogota



De otro lado, la Secretaría de Movilidad reporta un bloque de cerca de 10 personas a la altura de Molinos, en Usme.

¿Qué estaciones de TransMilenio no funcionan hoy?

Por daños, 53 estaciones de TransMilenio están fuera de servicio:



Troncal Américas

1. Patio Bonito

2. Biblioteca Tintal

3. Transversal 86

4. Mandalay

5. Av. Américas - Av. Boyacá

6. Marsella

7. Pradera

8. Distrito Grafiti

9. Puente Aranda

10. Carrera 43

11. Zona Industrial

12. CDS-Carrera 32

13. San Façon - kr 22

14. De la Sabana

15. Avenida Jiménez (por la Caracas)



Troncal Caracas

16. Calle 72

17. Calle 76

18. Calle 19

19. Olaya

20. Socorro

21. Calle 40 Sur

22. Fucha

23. Hortúa

24. Hospital

25. Nariño

26. Quiroga



NQS Sur

27. General Santander

28. Madelena

29. NQS calle 30 sur

30. Venecia



NQS Extensión Soacha

31. Despensa

32. León XIII

33. Terreros

34. San Mateo

35. Bosa



Troncal Carrera 10

36. Av. 1 de Mayo

37. Policarpa

38. San Bernardo

39. San Victorino

40. Las Nieves

41. San Diego

42. Country Sur



Troncal Calle 26

43. Centro Memoria

44. Modelia



Calle 80

45. Quirigua

46. Polo

47. Escuela Militar



Troncal Calle 6

48. Guatoque- Veraguas

49. Tigua-San José



Troncal Eje Ambiental

50. Museo del Oro



Troncal Suba

51. Suba-Transversal 91



Troncal Norte

52. Héroes

53. Calle 85



Adicionalmente hay ocho estaciones con operación parcial:



1. Calle 22

2. Calle 34

3. Tercer Milenio

4. Molinos

5. Ricaurte (Funciona solamente por la NQS)

6. Avenida Chile

7. Calle 57

8. Calle 63

