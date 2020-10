Estos son los recorridos de las protestas en Bogotá

Bogotá vivirá este miércoles 21 de octubre una nueva jornada de movilizaciones. Esta vez por el paro nacional que convocan las centrales obreras, el sindicato de maestros y otros grupos que se unen por distintas causas.



(Lea también: Así está la movilidad en Bogotá durante las marchas).

La consigna de las centrales obreras para este paro es una lucha “por la vida, la democracia y la negociación del pliego de emergencia” que enmarca varios temas: el rechazo a los asesinatos de líderes y a las masacre, la defensa del derecho a la protesta y la exigencia de avances en salud, renta básica, empleo, salvamento de mipymes, de protección de poblaciones vulnerables y, en general, la reivindicación de los 104 puntos del pliego de peticiones hecho hace un año.



(Vea en vivo: Así serán las marchas de este miércoles en el país).



Todo esto se sumará a las peticiones de la Minga, que viajó más de 600 kilómetros desde el Cauca para hacer sus peticiones al Gobierno. Sin embargo, la Minga se retirará este miércoles de Bogotá, después de apoyar el paro



“La minga nos informó su decisión de retornar al territorio. En una salida desde el Palacio de los Deportes, en sus chivas, saludarán a la protesta”, aseguró el Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.

(Le puede interesar: Este es el protocolo para las manifestaciones y marchas públicas).

Todo lo que debe saber del Paro en Bogotá

Estos son los recorridos de las protestas de hoy:

Hasta el momento se tiene conocimiento de al menos 12 convocatorias a plantones y marchas en distintos puntos de Bogotá y Soacha.



Pero, en resumen, se espera que haya tres grandes puntos de concentración:



- La Sevillana (en la autopista Sur con avenida Boyacá).

- El Monumento a Los Héroes (en la autopista Norte con calle 80)

- El parque Nacional (en la carrera 7.ª con calle 35), donde confluirán, más tarde, otros grupos participantes para ir, como destino final, a la plaza de Bolívar.



Estos son, en detalle, las organizaciones convocantes y sus rutas:



“Paro Nacional del Magisterio de 48 horas, Caravana por la Vida, la Paz y la Democracia”

FECODE y ADE

Hora: 9 a.m.

Los Héroes: Calle 71- Carrera 7 - Plaza de Bolívar

La Sevillana: Autopista Sur - Carrera 30 - Calle 19 - Carrera 7ma



“Mitin 3 veces al día en los Hospitales”

Asociación Colegial de Enfermería y ANEC

En hospitales (plantón)



“Por la Defensa a la salud, rechazamos los proyectos de ley 010 y el 331”

30 organizaciones sociales

Hora: 10 a.m.

Ministerio de Salud, Calle 32 con Carrera 13 (plantón)



“Marcha en apoyo a nuestro pueblo”

Corporación Veteranos Por Colombia

Hora: 12 m

Carrera 7 con Calle 19



“Paro Nacional”

Comité Distrital del Paro 21

Hora: 9 a.m.

Los Héroes

Protabaco

Ecopetrol (Calle 36 con Carrera 13)



“Paro Nacional, Movilización pacífica y creativa”

Organización Colombiana de Estudiantes

Hora: 10 a.m.

Desde Parque Nacional hasta Plaza de Bolívar



“Gran Paro", Nos Vemos en las Calles Porque los Estudiantes Nos Sumamos y Apoyamos la Minga” – “No más Narcodictaura, Reforma Policial + Revocatoria Presidencial.

Huelguistas Por La Educación

Hora: 9 a.m.

Universidad Nacional entrada Carrera 30

“Hombres, Paro, Desnudez y Rebeldía contra el Patriar-Capitalismo”

Parche Nudi-Actista

Hora: 12:30 m.

Plaza Reloj Parque Nacional (plantón)



“Lucha continua por los derechos del pueblo”

Hora: 9 am

Universidad Distrital Porvenir



“Marcha Nacional, Fontibon se Moviliza”

Organizaciones Juveniles de Fontibón

Hora: 9 a.m

Desde Cassandra, Recodo, Refugio, Parque Central, Verá Cruz y Farmatodo Esperanza con 100 hasta Plaza de Bolívar



“Movilización Nacional por la Defensa de la Vida y los Territorios”

Hora: 2 p.m.

Desde Parque de los Locos hasta Soacha Parque



“El Sur se Moviliza desde el Sur y con la Gente”

Hora: 9 a.m

Desde Protabaco Autopista Sur hasta Plaza de Bolívar.

Más noticias de Bogotá:

- ¿Quién es el hombre detrás del ataque con hacha a una mujer?



- Temor de vecinos por siniestros aéreos en Guaymaral



- Claudia López se despachó en elogios al Presidente Iván Duque

BOGOTÁ