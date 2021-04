Paro nacional: las rutas y puntos de encuentro en Bogotá

La movilización convocada desde principios de abril por los sindicatos del país continúa firme. Pese a que distintos sectores les han pedido a los manifestantes que aplacen las marchas, el paro se desarrollará este miércoles 28 de abril.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por ejemplo, les solicitó a quienes tienen planeado salir a marchar que realicen plantones virtuales o cacerolazos. Incluso, desde la Alcaldía les ofrecieron sus medios de comunicación oficiales para exponer sus razones de protesta.



(Le sugerimos: 'No está permitida ninguna aglomeración': Claudia López sobre el paro)



"Les ruego a los dirigentes que tengan responsabilidad con la nación y Bogotá. Estamos entre la vida y la muerte. Insistir en plantones, marchas, aglomeraciones es poner en riesgo a la gente", aseguró.



Sin embargo, los representantes del Comité del Paro Nacional no han cambiado su posición respecto a la salida de las calles para protestar en contra de la reforma tributaria radicada por el Gobierno en el Congreso.



En diálogo con EL TIEMPO, el presidente de la CGT, manifestó que que ellos promueven los dos metros de distancia entre los manifestantes, el uso de alcohol y desinfectante de manos, evitar amontonarse y tener una marcha ordenada. Incluso intentarían no gritar y solo usar megáfonos para reducir el riesgo de contagios. Lo que sí tiene claro es que tanto la CGT como las demás organizaciones que promueven el paro quieren "hacer sentir la protesta".



(Le recomendamos: 'Paramos porque no tenemos otra opción': Fecode)



Teniendo en cuenta esto, CityTv conoció cuáles serán los sitios donde se reunirán los manifestantes. Tenga presente este información:

Principales puntos de concentración:



- Sevillana.

- Parque Nacional (este será el punto central y donde se espera que se reuna la mayoría de protestantes).

- C.A.D

- Monumento de los héroes.



Universidad que serán puntos de encuentro:



- Pedagógica.

- Distrital.

- Nacional.



(Puede seguir leyendo: Paro nacional: ¿Habrá sanciones en Bogotá?)