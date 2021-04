Paro nacional: lo que debe saber sobre las manifestaciones en Bogotá

Bogotá tiene hoy una de sus pruebas de fuego más cruciales desde el inicio de la tercera ola de contagios en la pandemia: las marchas del paro nacional en rechazo a la reforma tributaria planteada por el Gobierno Nacional.



Aunque las autoridades distritales insistieron en que se buscaran otras maneras de protestar distintas a aglomeraciones en las calles, o aplazar las manifestaciones tras superar el pico de contagios, los principales promotores de las marchas se mantienen firmes en que la jornada del paro en la capital se desarrollará como la han planeado desde inicios de abril. Inclusive, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió un fallo para suspender las protestas de esta semana, a lo que algunos líderes sindicales no se hicieron esperar para responder.



“Rechazamos la decisión del Tribunal de Cundinamarca de no permitir la movilización mañana. Todos vamos a salir a las calles”, aseguró William Agudelo, presidente de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadores de la Educación (ADE).



Desde hoy ya se vieron los preparativos de cara a la jornada de mañana: comercios poniendo vallas de seguridad, despliegue de la Fuerza Pública y algunos plantones en distintos puntos de la ciudad. En la madrugada , trabajadores de TransMilenio hicieron plantones por las malas condiciones laborales que aseguran vivir y ante una ola de despidos que denuncian por parte de la empresa, causando bloqueos en tres portales del sistema masivo de transporte: Américas, Suba y Eldorado. Por su parte, sindicatos de maestros se reunieron en la plaza de Bolívar, en el centro de la capital, adelantando las manifestaciones contra la reforma del Gobierno.



Con esta antesala, el Comité del Paro Nacional convocó a la ciudadanía de Bogotá a concentrarse aproximadamente a partir de las 8 a.m. en distintos puntos de la ciudad, aunque algunos se concentrarán más temprano. Además, los líderes del comité aseguran que se cumplirán las medidas de bioseguridad, por lo que emitieron un comunicado de 15 puntos para que los manifestantes desarrollen la protesta cumpliendo dichas medidas. Destaca el distanciamiento de dos metros por persona, no consumir alimentos en el recorrido, usar tapabocas y evitar que vayan personas de avanzada edad o con problemas de salud.



Puntos de encuentro

Para el desarrollo de las manifestaciones del paro nacional de mañana, los promotores de la jornada han convocado varios puntos de concentración, de los cuales destacan siete. De acuerdo a las autoridades distritales, son cerca de 54 puntos de la ciudad en los que los entes de control harán presencia para mantener el orden.



El punto central será en el Parque Nacional, a la altura de la carrera 7.ª entre las calles 36 y 39. Se prevé que este sitio será el mayor punto de concentración de los manifestantes y en donde se congregarán miembros de centrales obreras, gremios y sindicatos de trabajadores, como Fecode, la ADE y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). De ahí, la movilización se dirigirá a la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.



Otros de los puntos centrales serán el sector de La Sevillana, en el sur de la ciudad; el Centro Administrativo Distrital (CAD), en la carrera 30 con calle 26, y frente al monumento de los Héroes, en la autopista Norte con calle 80.



Además, se ha convocado a la ciudadanía a concentrarse en los alrededores de tres universidades públicas de la ciudad: en las entradas de la calle 26 y carrera 30 de la Universidad Nacional, en la Universidad Distrital sobre la carrera 7.ª (cerca del parque Nacional), y en la Pedagógica, a la altura de la calle 72 con carrera 11. En estos tres puntos se espera en su mayoría a grupos estudiantiles de Bogotá.



Seguimiento de las autoridades

Delegados del Distrito se reunieron hoy con miembros del Comité del Paro con el fin de llegar a un acuerdo para evitar en lo posible aglomeraciones en distintos puntos de la ciudad. A la Alcaldía le preocupa que esto llegue a suceder cuando Bogotá se encuentra en un alto rebrote de contagios y en alerta roja hospitalaria por el 91,2 por ciento de ocupación en camas UCI que Saludata registró con corte del 26 de abril.



El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, les recuerda a los líderes de la manifestación que la Alcaldía dispone de la señal distrital de Canal Capital y de otras redes para que se puedan manifestar desde la virtualidad. “Hemos convocado a las organizaciones para dialogar de formas alternativas en las cuales puedan realizar sus actividades de protesta, sin que esto implique aglomeraciones o concentraciones que hoy, en medio de una difícil situación de salud pública, ponen en riesgo la salud y vida de todos en Bogotá”, agregó el funcionario.



A este pensamiento, que comparte también la alcaldesa, se sumaron los secretarios de Movilidad y Seguridad, Hugo Acero y Nicolás Estupiñán, respectivamente, que se muestran preocupados con lo que suceda en la salud de la ciudad luego del pico de contagios. “Lo que les estamos diciendo, y todavía insistimos, es que no lo hagan de esta manera, convocando aglomeraciones. Tenemos todavía problemas en el tema de la pandemia”, dijo Acero.



Sin embargo, el comité insistió en continuar con las marchas, por lo que desde la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) aseguraron que ya están preparados para un despliegue de la Fuerza Pública. El brigadier general de la Policía, y próximo comandante de la Mebog, Eliécer Camacho, aseguró que el departamento cuenta con más de 5.800 uniformados para hacer acompañamiento a la jornada, incluidos miembros del Esmad y de la Fuerza Disponible.



Por su parte, Estupiñán le dijo a EL TIEMPO que, para evitar en lo posible afectaciones de la movilidad y el sistema masivo de transporte de Bogotá, tanto la Policía como el Ejército harán presencia en los nueve portales de TransMilenio.



“Cualquier tipo de bloqueo genera unas afectaciones e impactos para todo el sistema y a todos los bogotanos que queremos y necesitamos desplazarnos”, recalcó el funcionario.



