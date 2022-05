El Juzgado 6 Penal del Circuito para Adolescente con Función de Conocimiento ordenó a la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) responder, en un plazo de 48 horas, un derecho de petición enviado por el Concejal Diego Cancino quien busca información sobre las actuaciones del Esmad y la Policía en Bogotá en el marco del Paro Nacional de 2021.



Esta orden se da después de un intercambio de comunicaciones entre Cancino y la Policía en la que, según asegura el cabildante, se negó en varias ocasiones la entrega de infromación.



(Le puede interesar: Fuertes reacciones por llegada de Luis Ernesto Gómez a la campaña de Petro)

(Para seguir leyendo: Un año del paro nacional: cómo TikTok ha sido clave para los activismos)

Según detalló Cancino, el 16 de marzo él y su equipo radicaron un derecho de petición a la Policía que contenía 16 preguntas relacionadas con lo ocurrido en el Paro.



Así lo confirma el fallo de la tutela, expedido el 23 de mayo:



"Manifestó el accionante que el 16 de marzo de 2022, por medio de la oficina de correspondencia del Consejo de Bogotá, radicó un derecho de petición ante el Director Nacional de la Policía, General Jorge Luis Vargas, bajo el Radicado 2022EE3393, la cual contenía 16 puntos, tendientes a obtener información de la actuación de la Policía Nacional y de su unidad denominada Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD, durante las jornadas de protestas desarrolladas entre el 28 de abril de 2021 y el 30 de julio del mismo año".



En la cronología, se tiene que el 1 de abril la oficina Jurídica de la Mebog negó dar una respuesta de fondo "argumentando que al examinar la petición no se expuso el objeto ni las razones que la fundamentaban".



El 5 de abril, Cancino volvió a radicar la petición y, nuevamente, el 9 de abril, la Policía lo niega. Ante este escenario, el Concejal instauró una acción de tutela que, al final, falló a su favor.



“Negar información de manera intencionada es una práctica autoritaria que no garantiza transparencia, no profundiza la democracia y sí intensifica la impunidad. La policía (…) nos negó información sobre lo que pasó en el Paro Nacional, nos dijo que no era competencia nuestra (…)”, dijo el concejal Cancino frente al fallo a su favor de este 23 de mayo.

(Además: Paro nacional: así va investigación de Fiscalía por violencia en protestas)

¿Qué información se estaba pidiendo?

Según indicó la oficina de comunicaciones de Cancino, se solicitó información sobre:



"(i) el nombre y cargo de los comandantes de los CAI y Estaciones de Policía de los lugares donde más se denunciaron casos de violencia policial; (ii) información sobre las intervenciones del ESMAD; (iii) la línea de mando durante el desarrollo del Paro de 2021; (iv) y las medidas para evitar la repetición de las retenciones y torturas al interior del Portal Américas de TransMilenio; entre otras".

EL TIEMPO