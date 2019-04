Así serán las movilizaciones de este jueves en Bogotá

Las concentraciones y movilizaciones serán monitoreadas minuto a minuto desde el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), que funcionará en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4).

Una de las prioridades será propender por el óptimo funcionamiento del sistema TransMilenio para garantizar la movilidad de los ciudadanos que no participarán en las marchas.

La carrera 7ª desde la calle 72 hasta la plaza de Bolívar y la calle 26, desde el Centro Administrativo Distrital, serán las dos vías que concentrarán las marchas de este jueves convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores y otras centrales obreras que anunciaron su respaldo a la movilización.



En la marcha convocada por las centrales obreras, los protestantes se reunirán en el Parque Nacional y luego tomarán la carrera séptima para llegar a la Plaza de Bolívar.



En la de Fecode, los manifestantes iniciarán el recorrido desde el CAD (Centro Administrativo Distrital Calle 26 con NQS). Aquí se unirán los manifestantes de la Universidad Nacional y del SENA. Pasarán por la calle 26 hasta la carrera séptima y finalizarán el recorrido en la Plaza de Bolívar.



La Alcaldía de Bogotá informó que el dispositivo de seguridad comenzará desde las 7 de la mañana, para garantizar la seguridad en los puntos de concentración de manifestantes y después durante los recorridos.



Se activarán tres puestos unificados de mando que estarán en la sede de la Policía de Bogotá, en el C4 y en la Policía Nacional.Además, cerca de 150 Gestores de Convivencia harán acompañamiento a la jornada.



A las 8 de la mañana está prevista una concentración en la Universidad Pedagógica en la calle 72, y a las 9 los manifestantes iniciarán un recorrido hacia la carrera 7ª y por ahí hacia el centro.



El punto de encuentro de los caminantes será la Plaza de Bolívar a la 1 de la tarde, por lo que se prevé que los corredores tendrán problemas de movilidad a lo largo de la mañana.



En el sur de la ciudad, está prevista una concentración en la sede de la Universidad Distrital en Bosa a las 7 de la mañana y después un recorrido por la localidad, y un plantón a las 8 de la mañana frente a la Gobernación de Cundinamarca (calle 26) de profesores provenientes de varios municipios del departamento.



A través de las más de 3.200 cámaras de seguridad, ubicadas estratégicamente en toda la ciudad, las Secretarías de Gobierno, Seguridad, Convivencia y Justicia; Salud y Movilidad; la Policía Metropolitana de Bogotá, el Cuerpo Oficial de Bomberos y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) seguirán el recorrido de las marchas y los puntos de concentración, para garantizar la tranquilidad de manifestantes y no manifestantes.



La Alcaldía les hizo un llamado a los manifestantes para abstenerse de bloquear el transporte público para garantizar la movilidad de los ciudadanos y anunció que contará con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en caso de llegar a necesitarlo para controlar desmanes durante la protesta.



Las autoridades aseguraron que será una prioridad proteger la infraestructura y los bienes de la ciudad y garantizar la movilidad de todos los ciudadanos, al tiempo que se apoyará el derecho a la protesta de los manifestantes.



El Distrito explicó que hasta donde se dispone de información, el 80 por ciento de los colegios no tendrá clase, pero precisó que en cada plantel se les avisó a los estudiantes. De todas formas hizo un llamado a que no se perjudique la educación de niños y jóvenes.



REDACCIÓN BOGOTÁ