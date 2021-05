Joven que fue herido en el ojo busca ayuda

Andrés Palacios Vargas tiene 19 años, es estudiante de gastronomía y, en medio de unos disturbios en la noche del pasado 4 de mayo en Bosa, se convirtió en una víctima más de lesiones oculares.



No hay claridad de qué objeto lo impactó, pero lo cierto es que el golpe afectó su visión y su rostro.

"Yo venía de donde mi novia. Ella vive en el barrio Bosa Piamonte y de venida se encontraban las protestas Me dio curiosidad de ir a ver y me puse muy al frente. De un momento a otro escuché un impacto, el tiro... solo vi una chispita", le contó Palacios a CITY TV.



El joven fue trasladado a un centro asistencial donde, como explica, le practicaron una cirugía para tratar de salvar su vista. Sin embargo, parece ser que no hay mucho por hacer.



"Me dijeron que yo perdía el ojo porque el impacto toteó el ojo y aquí tengo el tabique roto. Que depronto con una donación se pone una prótesis para que se vea el ojo normal... pero mi ojo normal ya no puede volver a ver", dice Palacios.



La prótesis cuesta cerca de 1'2 millones de pesos. Su familia hoy pide ayuda para reunir el dinero*.



"La verdad en este momento no contamos con ese dinero. A mi hijo no lo ha visto el psicólogo. Muchas veces se derrumba y uno como no es médico... ¿qué puede decirle?", dijo Carmenza Vargas, madre del joven detenido, e hizo un llamado a la ciudad, "la protesta sí la tenemos que hacer. Tenemos que luchar por nuestros derechos, pero haciéndolo como debe ser. Que haya paz... mire cuántos afectados hay como mi hijo".



Las autoridades le confirmaron a CITY TV que adelanta investigaciones para determinar cuál fue el origen del objeto que impactó a Andrés.

​*Si usted quiere apoyar a la familia, puede ponerse en contacto a través de este correo: edwsua@citytv.com.co



** Recuerde además que si usted quiere denunciar un caso de abuso de la Fuerza Pública, La Secretaría de Gobierno recibe denuncias a este correo: Denuncias.fuerzapublica@gobiernobogota.gov.co



También tienen una línea de atención por WhatsApp: 302 2406705



Además, tienen oferta de atención psicojurídica.

BOGOTÁ - CITY TV

*Con reportería de Edwin Suá, periodista de Arriba Bogotá.