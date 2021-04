Paro nacional: las rutas y puntos de encuentro en Bogotá

Pese a la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender las manifestaciones convocadas para el 28 de abril, el Comité nacional del paro anunció que las marchas siguen en firme.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por ejemplo, les solicitó a quienes tienen planeado salir a marchar que realicen plantones virtuales o cacerolazos. Incluso, desde la Alcaldía les ofrecieron sus medios de comunicación oficiales para exponer sus razones de protesta.



(Le sugerimos: Esto es lo que se sabe del paro nacional de este 28 de abril)



En la noche de este martes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó una medida cautelar ordenando el aplazamiento de las manifestaciones de este 28 de abril y primero de mayo.



El Secretario Distrital de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, explicó respecto al cumplimiento al auto proferido por el Tribunal, "que la Alcaldía Mayor de Bogotá, en virtud de distintas sentencias, no otorga permisos para realizar jornadas de protestas. Sin embargo, en cumplimiento del fallo, la solicitud realizada por el Comando de Trabajadores y de las distintas centrales obreras para un permiso de tarima y sonido en la Plaza de Bolívar para la jornada de mañana será negada".



Sin embargo, los representantes del Comité del Paro Nacional no cambiaron su posición respecto a la salida de las calles para protestar en contra de la reforma tributaria radicada por el Gobierno en el Congreso.



En diálogo con EL TIEMPO, el presidente de la CGT, manifestó que que ellos promueven los dos metros de distancia entre los manifestantes, el uso de alcohol y desinfectante de manos, evitar amontonarse y tener una marcha ordenada. Incluso intentarían no gritar y solo usar megáfonos para reducir el riesgo de contagios. Lo que sí tiene claro es que tanto la CGT como las demás organizaciones que promueven el paro quieren "hacer sentir la protesta".



(Le recomendamos: 'Paramos porque no tenemos otra opción': Fecode)



Teniendo en cuenta esto, se conocieron cuáles serán los sitios donde se reunirán los manifestantes. Tenga presente esta información:

Principales puntos y horas de encuentro:

-Centro Comercial Centro Mayor / 6:00 a. m.



-Universidad Pedagógica Nacional / 7:00 a. m.



-Universidad Distrital / 7:00 a. m.



-Universidad Distrital Asab / 7:00 a. m.



-Universidad Nacional / 8:00 a. m.



-Portal Usme / 8:30 a. m​.



-Centro de Memoria Histórica / 8:30 a. m.



-Aeropuerto Internacional El Dorado / 8:30 a. m.



-Portal de Las Amércas / 8:30 a. m. - 9:30 a. m.



-Monumento a Los Héroes / 8:30 a. m. - 10:00 a. m.



-Parque Nacional / 9:00 a. m. (este será el punto central y donde se espera que se reúna la mayoría de protestantes).



-Estadio El Campín / 9:00 a. m.



-Planetario / 9:00 a. m.



-Parque de los Hippies / 10:00 a. m.



-Súper Cade CAD / 10:00 a. m.



-Portal Norte / 2:00 p. m.

Policía Nacional: hay que 'garantizar la salud en la jornada'

Por medio de un comunicado, la Policía Nacional aseguró tanto la institución como las autoridades políticoadministrativas “garantizarán el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, así como el normal desarrollo de la jornada”.



“Hacemos un llamado respetuoso a todas las personas que van a hacer uso del derecho constitucional a manifestarse pública y pacíficamente para que, por favor, piensen en los demás. Ya contamos con los dispositivos a lo largo y ancho del país con el fin prioritario de garantizar la salud para todos los colombianos”, sostuvo el director general de la Policía Nacional, mayor general Jorge Luis Vargas Valencia en dicho comunicado.



La institución insistió en la importancia del uso correcto del tapabocas, del

distanciamiento físico y de evitar aglomeraciones, entre otras medidas de bioseguridad.



Por otra parte, en el comunicado también se advierte que quienes se vean inmersos en "comportamientos contrarios a la convivencia (como aquellos que van en contra de las medidas de bioseguridad) podrían exponerse a una orden de comparendo en el marco del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana".

(Puede seguir leyendo: Paro nacional: ¿Habrá sanciones en Bogotá?)

Lea otras noticias del día:

-Las tácticas de la controladora aérea que dejaba pasar vuelos con coca



-De celebrar una boda a una UCI por contagio masivo de covid-19



-Ayudas a jóvenes ninis (ni estudian ni trabajan) por 500.000 pesos



-EE. UU. permite a los vacunados estar al aire libre sin tapabocas