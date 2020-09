Estas serán las marchas y los plantones en Bogotá por el Paro Nacional

Hoy, 21 de septiembre de 2020, se llevarán a cabo en Bogotá varias marchas y plantones, que iniciarán a tempranas horas y se extenderán hasta la tarde en el marco del Paro Nacional.



El secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez explicó que diferentes organizaciones sociales han convocado a movilizaciones en un total de nueve puntos de la ciudad, desde las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde aunque el secretario de seguridad Hugo Acero habló de 14.

Gómez agregó que se han llevado a cabo diálogos con todas estas organizaciones así como espacios de encuentro con miembros de la Policía Nacional, la Personería de Bogotá y los grupos sociales que hacen la convocatoria de la jornada de protestas. “Nos hemos comprometido a que esta sea una jornada pacífica, de respeto por la otredad, por el pensamiento diverso y que el profundo dolor que ocasionó el caso de abuso policial que cobró la vida a Javier Ordoñez y la tragedia que vivió la capital en las noches del 9 y 10 de septiembre no se repita. Entre todos nos vamos a respetar, convivir y encontrar justicia través de la institucionalidad”.

Por su parte el secretario de seguridad Hugo Acero dijo que se garantizará la seguridad de todos los ciudadanos y el derecho a la protesta pacífica de las organizaciones sociales y las centrales obreras.



Agregó que ellos han identificado hasta el momento 14 sitios de concentración y posibles marchas. “Además de todo el dispositivo de seguridad, habrá presencia de gestores de convivencia, la Personería, la Defensoría del Pueblo y de organizaciones de Derechos Humanos con quienes nos hemos reunido y acordado una forma de trabajo para garantizar que todo trascurra de manera pacífica. Pedimos evitar los hechos de violencia”.

Acero recordó que la pandemia sigue activa y que hay que respetar todos los protocolos de bioseguridad como en tapabocas, el distanciamiento social y el lavado de manos. “En Bogotá está prohibido el expendio y venta de licores entre las 9 de la noche y las diez de la mañana del día siguiente. Los pequeños establecimientos y tiendas de barrio en las localidades deben cerrar a las 9 de la noche y abrir a las 5 de la mañana del otro día”.



Por su parte la Policía Metropolitana de Bogotá dijo que junto con las Fuerzas Militares se han llevado a cabo consejos de seguridad. “Está dispuesto un personal de 6.500 unidades, 2000 funcionarios del modelo de vigilancia por cuadrantes, carabineros y todo el personal de seguridad ciudadana. Esperamos que no se afecte el bien privado y el mobiliario urbano”, dijo el Mayor General Carlos Rodríguez.

Que mañana nuestra ciudad sea un espacio para expresarnos y manifestarnos dando prioridad al respeto por el otro.



No recurramos a la violencia, la #ProtestaEnPaz es el camino. pic.twitter.com/H8VDvaNQ4E — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) September 20, 2020

Marchas y plantones, según las organizaciones sociales y centrales obreras

Centro de Bogotá

​

Parque Nacional, 9 a.m.

Universidad Nacional de Colombia, 11 a.m.

Carrera 13 con calle 36, 1 p.m. Es plantón.

Parque San Luis, calle 60 con carrera 18. El rumbo de la marcha es el Centro de Memoria Histórica, 2 p.m.

Centro de Memoria Histórica, 2 p.m.

Ministerio de Salud a Plaza de Bolívar, 3 p.m.

Plaza de Bolívar, 4 p.m., platón y acto simbólico Parados en la Raya.

Avenida Las Américas con calle 68. Marcha.

Cárcel Modelo, 5 p.m. Velatón.

Sur

Avenida Villavicencio con Autopista Sur, 7 a.m. Marcha.

La Sevillana, 9 a.m. Caravana.

Universidad Distrital, facultad tecnológica, 10 a.m. Marcha.

Universidad Distrital, sede Bosa Porvenir hacia Banderas, 9 a.m. Marcha.

Avenida Villavicencio con avenida 1 de Mayo, 10 a.m. Marcha.

Autopista Sur desde la entrada a Bogotá/La Sevillana, 9 a.m. Soacha se suma a la caravana nacional.

Sena avenida 1 de mayo, 2 p.m. Marcha.

Centro Comercial Mercurio, 4 p.m. Concentración.



Norte

Portal Norte hacía el Ministerio del Trabajo, 9 a.m. Caravana.

Suba CAI la Gaitana, calle 139 #118-03. 9 a.m. Concentración.

Parque de los Hippies, carrera Séptima con calle 60, 1 p.m. Papayera Punk.

Occidente

Portal calle 80, 9 a.m. Caravana.

Dijín, avenida El Dorado #75-25, 12 m. Plantón Alerta anticarcelaria.

Calle 13, entrada de Bogotá, 8 a.m. Caravana Nacional la Sabana se moviliza.

CAI Ciudadela Colsubsidio, 3 p.m. Plantón.

Engativá, Diverplaza, 10 a.m. Concentración.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com