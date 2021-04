Esto es lo que se sabe del paro nacional de este 28 de abril

Colombia atraviesa momentos críticos. Por un lado, abril ha sido uno de los peores meses desde que la pandemia llegó al país. A diario se han registrado más de 400 fallecimientos y el país ya suma más de 70.000 muertes por el covid-19. Los contagios, por su parte, han incrementado y la ocupación de UCI en algunas ciudad está por encima del 90%.



Por otro lado, el Gobierno radicó hace unos días en el Congreso su proyecto de reforma tributaria, el cual ha generado críticas de diversos sectores. El descontento ha sido tal que los sindicatos de trabajadores, y otras organizaciones, desde inicios de mes han convocado a un paro nacional para el este miércoles 28 de abril.

El Ministerio de Salud, la Alcaldía de Bogotá, y la Procuraduría han sido algunos que les han solicitado a los promotores suspender la marcha con el fin de evitar aglomeraciones.



"En este momento crítico es claro que las aglomeraciones podrían incrementar el contagio, especialmente con la evidencia actual de linajes más contagiosos", aseguró el ministro de Salud, Fernando Ruíz.



Claudia López, alcaldesa de la capital, aseguró que: "las marchas o aglomeraciones son en este momento un atentado a la vida" y complementó asegurando que hay otras formas de protestar como los cacerolazos o los plantones virtuales.

Una de las primeras manifestaciones ya se registró este martes 26 de abril por parte de los trabajadores de Transmilenio. Foto: City Tv



Pese a lo anterior, los representantes del Comité del Paro Nacional no han cambiado su posición respecto a la salida de las calles. Aseguran que quieren realizar una propuesta que se "haga sentir".



Pero, ¿qué dicen los sindicatos para defender la marcha en pleno pico? En diálogo con EL TIEMPO, el presidente de la CGT, manifestó que promoverán los dos metros de distancia entre los manifestantes, el uso de alcohol y desinfectante de manos.



Asimismo, informó que evitarán amontonarse y procurarán tener una marcha ordenada. Incluso dijo que intentarán no gritar y solo usar megáfonos para reducir el riesgo de contagios.



De acuerdo con la encuesta del Opinómetro de Datexco Company S.A. para W Radio, 73,1% de los encuestados respondieron que están de acuerdo con el paro, 20,0% estaría en desacuerdo. Sin embargo, un 36,2% saldrán a marchar el próximo miércoles y un 57,5% no lo hará.

