Se registran movilizaciones en Héroes y sobre la cra. 7

Este domingo 16 de mayo, día en el que el Gobierno Nacional tendrá un encuentro en horas de la tarde con el comité nacional del paro en la sede de Compensar, hay convocatorias de movilizaciones en Bogotá. Según información de la Secretaría de Gobierno hay reporte de seis puntos de concentración en la ciudad, dentro de los cuales se destaca el monumento de Banderas sobre la av. Américas, el Parque Nacional en la cra. 7 y la plaza fundacional de Bosa.

Manifestantes en Hippies y Héroes:

​

Las autoridades distritales reportan un bloqueo en el carril exclusivo de TransMilenio sobre el monumento de Héroes sentido sur-norte, por lo que la flota troncal deja de operar en las estaciones Virrey, Calle 85 y Héroes. Además, también hay una movilización por la cra. 7 con calle 39 que se dirige hacia el parque Hippies.

Dos puntos activos:



Según reportes de la Secretaría de Movilidad hay bloqueos intermitentes sobre la carrera 9 con calle 26 sur. Además, por la cra. 7, a la altura de la calle 32, avanza una movilización hacia el sur, por lo que se sugiere tomar vías alternas como la av. Caracas, la calle 36 hacia el occidente hasta la carrera 13.

51 estaciones de TransMilenio sin poder operar

​TransMilenio reporta normalidad en su funcionamiento. No obstante, debido a las protestas de los últimos días, 51 estaciones del sistema masivo de transporte no están operando y siete lo hacen de manera parcial. Estas son las que no están funcionando:





Troncal Américas

1. Patio Bonito

2. Biblioteca Tintal

3. Transversal 86

4. Mandalay

5. Av. Américas - Av. Boyacá

6. Marsella

7. Pradera

8. Distrito Grafiti

9. Puente Aranda

10. Carrera 43

11. Zona Industrial

12. CDS-Carrera 32

13. San Façon - kr 22

14. De la Sabana

15. Avenida Jiménez, por la calle 13 y Caracas.



Troncal Caracas

16. Calle 72

17. Calle 76

18. Calle 19

19. Olaya

20. Socorro

21. Calle 40 Sur

22. Fucha

23. Hortúa

24. Hospital

25. Nariño

26. Quiroga

27. Restrepo



NQS sur

28. General Santander

29. Madelena

30. NQS calle 30 sur

31. NQS calle 38 a sur

32. Santa Isabel

33. Venecia



NQS, extensión Soacha

34. Despensa

35. León XIII

36. Terreros

37. San Mateo

38. Bosa



Troncal Carrera 10

39. Av. 1 de Mayo

40. Policarpa

41. San Bernardo

42. San Victorino

43. Las Nieves

44. San Diego

45. Country Sur



Troncal Calle 26

46. Centro Memoria

47. Modelia



Calle 80

48. Quirigua

49. Polo



Troncal Calle 6

50. Guatoque- Veraguas

51. Tigua-San José



Troncal Eje Ambiental

52. Museo del Oro



Troncal Suba

53. Suba-Transversal 91



Cierre parcial

1. Calle 22

2. Calle 34

3. Tercer Milenio

4. Molinos

5. Ricaurte (Funciona solamente por la NQS)

6. Avenida Chile

7. Calle 57

8. Calle 63