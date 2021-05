Investigan si joven que murió fue tras las protestas en Bogotá

Tras 13 días de haberse iniciado las protestas del paro nacional, el día de hoy se confirmó la muerte de Daniel Alejandro Zapata, un joven de 20 años. La noticia fue publicada por la organización Lazos de Dignidad, quienes asumieron el caso del joven, y luego confirmada por la alcaldesa Claudia López. Exigen que el lamentable hecho no quede en impunidad.



Daniel ingresó el pasado 1 de mayo a la Clínica Mandalay, al suroccidente de Bogotá, tras resultar herido en la cabeza durante un hecho confuso, dado que aún no se tiene certeza si fue durante las protestas que ocurrieron en ese día. El joven duró 10 días en coma inducido hasta perder la vida hoy.



Por su parte, la mandataria local manifestó que la clínica no reportó el ingreso del joven ni las razones por las que se atendió allí, por lo que aseguró que se investigará lo ocurrido.



"En el cruce que yo hice la semana pasada con las organizaciones de derechos humanos, no teníamos ese reporte. Hubo una cadena de errores que se están verificando. Por ahora, no me queda más que darle mis condolencias a la familia de este joven, aunque sé que esto no le va a devolver su vida", agregó la alcaldesa.



EL TIEMPO consultó a la abogada encargada del caso para conocer sobre este acontecimiento. Sin embargo, ella se ha abstenido a dar su versión de los hechos. El caso estará en materia de investigación en la Fiscalía.

