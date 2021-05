Día 25 Paro Nacional: varios civiles y policías heridos en Bogotá

Según el secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez en el día 25 del Paro Nacional hubo movilizaciones en 14 puntos de la ciudad con alrededor de 3.500 manifestantes que durante el día participaron de estas actividades de manera pacífica.



(Además: Policía fue atacado con bomba incendiaria en su rostro)

Agregó que, lamentablemente, en horas de la noche varios grupos violentos que solo buscan alterar el orden público atacaron en varios puntos a la policía y trataron de vandalizar varios lugares que obligaron a que se llevara a cabo una intervención de la Policía.



(Le puede interesar: Alerta humanitaria por colapso en seguridad alimentaria en Colombia)

El saldo fue varios civiles y policía heridos. "Esto nos duele profundamente. El caso del patrullero Cristian es un joven humilde, como muchos de los jóvenes que también se manifiestan. En este momento está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) porque tuvo quemaduras de alta complejidad luego de haber sido atacado con una bomba incendiaria". Está siendo atendido quirúrgicamente en el rostro.

Agregó que la violencia no va a llevar al país a ningún lado. "Esta violencia fraticida no nos va a llevar a ningún lado, a ningún mejor país, es el momento de una reflexión seria a quienes convocan a la movilización, a quienes convocan la protestas sobre cómo salimos de esto de manera política y dialogada, sin más heridos civiles, todos colombianos, todos pueblo, todos humildes".



(También: Murió bebé porque no dejaron pasar ambulancia en un bloqueo)

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo​