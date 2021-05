El PMU de las Américas, la apuesta para superar el caos

Luego de 20 días de protestas pacíficas, vandalismo, bloqueos y violentos enfrentamientos entre la Fuerza Pública y manifestantes en el sector del portal de las Américas, en la localidad de Kennedy, la Administración Distrital decidió implementar desde el pasado jueves 20 de mayo un Puesto de Mando Unificado (PMU) abierto y público en este lugar para tratar de recuperar la confianza y convivencia entre los actores involucrados.

Esta iniciativa fue presentada ese mismo día en horas de la mañana por el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez; el alcalde mayor (e), Alejandro Gómez, y los generales Óscar Gómez Heredia, comandante saliente, y Eliécer Camacho, comandante entrante de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog). La idea es que desde este lugar se tomen las decisiones sobre cuándo interviene el Esmad, y existan muchos ojos vigilando los acontecimientos.



“Está claro que la confianza está rota entre la comunidad que allí habita, muchos manifestantes, nuestra Fuerza Pública y la Alcaldía, y la única forma de reconstruir confianza es obrando con transparencia y donde las decisiones de los servidores sean objeto del escrutinio público y que sean con el concurso de los vecinos y organizaciones y de todos en el sector”, expresó Gómez sobre esta alternativa que en su primer día de implementación tuvo algunas dificultades.

El PMU, integrado por Personería, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, organizaciones de derechos humanos, manifestantes, juntas de acción comunal y concejales, entre otros, se instaló sobre unas carpas en las afueras del portal de las Américas. Allí la idea es recibir denuncias por presuntos excesos de la policía, hechos de violencia cometidos por vándalos y reclamos de vecinos afectados por los constantes bloqueos.



Lo que ha estado ocurriendo en esta zona, según explicaron las autoridades, es que en las jornadas de protestas se reúne durante el día una mayoría pacífica que se ve afectada en la noche por la llegada de violentos que enfrentan al Esmad. “En el día, pues normal, ellos hacen sus actividades, pero en la noche se vuelve terrible. Se nos han bajado las ventas en un 100 por ciento, está muy complicado para subsistir. Yo creo que lo mejor es que lleguen a un acuerdo para que no nos perjudiquen tanto, que no haya tanta protesta”, manifestó Paola Cortés, una vendedora ambulante de la zona.



Atendiendo a esa voluntad de diálogo, el general Óscar Gómez Heredia llegó la noche del jueves pasado hasta las carpas del PMU. Eran más o menos las 7:30 de la noche y tras unos minutos en los que escuchó solicitudes ciudadanas, él y cinco uniformados más que lo acompañaban –entre los cuales había dos mujeres– empezaron a ser objeto de agresiones verbales y físicas de manifestantes.



En un video quedó registrado el momento en el que el alto oficial y su equipo más cercano tienen que correr en dirección del portal de las Américas, donde se resguardaron de las piedras y palos que les arrojaron. Una de las policías recibió un impacto en la cabeza con una piedra. Por fortuna, la lesión no fue de gravedad.



“Estamos en las Américas, tratamos de hacer un PMU para escuchar a los manifestantes, pero hay algunos que se han tornado violentos, han tumbado rejas del portal; vamos a reaccionar con el Esmad para poderlos retirar de este punto. Por ahora evitamos proceder, llamamos a la comunidad, a las personas que están protestando a que lo hagan pacíficamente”, dijo minutos después de la agresión el general Gómez Heredia.



Heidy Sánchez, concejal del movimiento Mais, opinó que esta iniciativa de diálogo no se instaló de manera adecuada. “Después de más de 20 días de represión en el portal Américas, llega Luis Ernesto Gómez como si nada a imponer un PMU. Se deben abrir puentes de diálogo, pero también adquirir compromisos serios para que haya consecuencias por las violaciones de los DD. HH. Urgen respuestas y soluciones”, dijo.



Para algunos, la implementación de este PMU fue más una imposición que una concertación con los protagonistas –como los manifestantes autodenominados de Primera Línea–, lo que echó por la borda varios días de diálogos que se habían adelantado entre estos actores y entidades como la Secretaría de Seguridad y la de Cultura.



No obstante, el Distrito insistirá. Ayer volvieron a ubicarse en la zona, y la policía llegó al lugar con música y actividades para los niños. “Un conflicto de esta naturaleza, de varios días, no se resuelve en pocas horas. Somos conscientes de eso, y por eso nuestro PMU se queda hasta que se reconstruya confianza y se mejoren las condiciones”, expresó el secretario de Gobierno.