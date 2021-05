El emotivo llamado de Claudia López a escuchar y a la paz

La alcaldesa Claudia López hizo un llamado a los jóvenes y el Gobierno para que inicien un dialogo y lleguen a un acuerdo viable que ponga fin a la violencia.



“Hay que reconocer que ha habido abusos de lado y lado. Si solo se rechaza el vandalismo, pero no se reconoce el abuso de la fuerza, no hay manera de empezar un diálogo”, puntualizó.



López sostuvo que en Bogotá no se ha registrado ningún muerto, pero rechazó el aumento de violencia durante las protestas y manifestaciones por el paro nacional: “Entre más vandalismo hay más intervención de la Policía y del Esmad y por lo tanto, más choque y confrontación que termina en heridos, agresiones y abusos”.



“Es indispensable que paremos la violencia indiscriminada y retomemos lo que la naturaleza nos dio como privilegio: la razón y la empatía. La salida política y de acuerdo a esta crisis que lleva más de 8 días la tiene el gobierno nacional en sus manos” dijo la mandataria.



López agregó: “Con los que hay que dialogar es con los que están en las calles que son los jóvenes, quienes en su mayoría ni estudian ni trabajan. Jóvenes que sienten con dolor que no tienen futuro y que no se les está escuchando”.



La alcaldesa invitó al Gobierno a que convoque a los jóvenes que en verdad están marchando y “no a los que hacen videos desde lujosas bibliotecas y no tienen un pie en la calle”.



Por último, agregó que nunca ha pedido una militarización de la ciudad ni la va a solicitar.



