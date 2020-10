Una ciudad sitiada por las marchas en tiempos de covid-19

Bogotá se prepara hoy para una nueva jornada de movilizaciones. Se espera que miles de personas se congreguen en las calles de la ciudad para manifestarse en el marco de los 11 meses del 21N.



Como sucedió hace un año, en estas manifestaciones confluirán las centrales obreras, el sindicato de maestros –que ayer inició un paro de 48 horas– y grupos de jóvenes.



Además, esta vez, se unirán los casi 8.000 miembros de la Minga Indígena que ya hicieron una primera movilización pacífica, pero que, precisamente hoy, se retirarán a sus territorios después de “saludar a las organizaciones del paro”, como lo confirmó el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.

La consigna de las centrales obreras para este paro es una lucha “por la vida, la democracia y la negociación del pliego de emergencia” que enmarca varios temas: el rechazo a los asesinatos de líderes y a las masacre, la defensa del derecho a la protesta y la exigencia de avances en salud, renta básica, empleo, salvamento de mipymes, de protección de poblaciones vulnerables y, en general, la reivindicación de los 104 puntos del pliego de peticiones hecho hace un año.

#VamosAlParo



Este es el Pliego de Emergencia del Comité Nacional de Paro y que defenderemos mañana en las calles.



Por vida, paz, democracia y negociación del Pliego de Emergencia. pic.twitter.com/0OdzMxaWKf — CUT Colombia (@cutcolombia) October 20, 2020

Todo esto, se sumará a las peticiones de la Minga, que viajó más de 600 kilómetros desde el Cauca para hacer sus peticiones al Gobierno. Y las críticas y reclamos de otros sectores al Gobierno Nacional.

Al cierre de esta edición se tenía conocimiento de al menos 12 convocatorias a plantones y marchas en distintos puntos de Bogotá y Soacha (ver gráfico). Pero, en resumen, se espera que haya tres grandes puntos de concentración: La Sevillana (en la autopista Sur con avenida Boyacá), el Monumento a Los Héroes (en la autopista Norte con calle 80) y el parque Nacional (en la carrera 7.ª con calle 35), donde confluirán, más tarde, otros grupos participantes para ir, como destino final, a la plaza de Bolívar.

Empero, se esperan plantones en hospitales y el Ministerio de Salud, en Protabaco (en la autopista Sur, en la frontera con Soacha), en Fontibón y universidades.



Por ahora, se sabe que el grupo que partirá de La Sevillana tomará la Autopista Sur hasta la calle 19 (o la calle 13, en su defecto) para, así, subir hacia la Carrer Séptima y tomar rumbo hacia la Plaza de Bolívar.



El grupo de Los Héroes, por su parte, tomará la calle 72 hasta la carrera Séptima. Luego, seguirán hasta el Parque Nacional y la Plaza de Bolívar.



En medio de pandemia

Además de que el panorama social es más difícil que hace un año, a esta crisis se suma el reto de hacerla en medio de la pandemia. Y no es cosa menor: en Bogotá, hasta el 19 de octubre, había 21.650 casos activos (y ayer en la tarde se reportaron 1.541 nuevos) y una ocupación UCI de casos covid del 49,5%. Eso sin contar los 7.344 fallecidos y las 1.251 personas que se encuentran hospitalizadas.



La misma alcaldesa Claudia López ha reconocido que no es fácil que Bogotá se enfrente a esto. “La matemática del covid no perdona. A los 14 días exactos de los disturbios del 9, 10 y 11 de septiembre, el 23, 24 y 25 de septiembre, tuvimos incremento de casos. A los 14 días exactos de las marchas del 21 y 22 de septiembre, el 5 y 6 de octubre, volvemos a tener incremento”, trinó el 6 de octubre. Y esto sí lo muestra Saludata en su gráfica de casos diarios por inicio de síntomas.



Las movilizaciones, dicen expertos, son un escenario de vulnerabilidad. Allí, un individuo tiene la capacidad de entrar en contacto y contagiar entre 30 y 100 personas, en un lugar como la plaza de Bolívar, según explica Jorge Hernández, experto en salud pública y profesor de la Universidad de los Andes. Hernández agrega que hay factores de riesgo como el mal (o nulo) uso de tapabocas por parte de algunos, los cantos, los gritos y las conversaciones. Este fenómeno de ‘aerosol’ (expulsión de gotas de saliva), como han documentado estudios, puede ser peligroso en medio de la pandemia.



“Es un riesgo tanto para los que están en la marcha como para los que están alrededor mirando o participando indirectamente. Es muy complicado que se cumpla con el lavado de manos y la desinfección de superficies de contacto de la calle”, aclara Hernández .



Sin embargo, Juan Manuel Cordovez, Ph. D. en Ingeniería Biomédica y asesor del Distrito en la creación del programa 4 x 4 (o de cupo epidemiológico), asegura que “la mejor forma de mitigar los riesgos es promover el buen comportamiento: uso de tapabocas, la distancia, evitar espacios cerrados y retirarse en casos de lluvia”, indica Cordovez y hace la salvedad de que, por ser marchas al aire libre, el riesgo podría ser menor.



“Para las ciudades puede significar un número adicional de casos. Pero todo depende del número de personas que se reúnan y de su comportamiento. No se espera un contagio tal que llegue a colapsar las UCI”, agregó Cordovez.



En esto coincide Hernández, quien toma referencias internacionales, como España, para ilustrar que los promedios de edades en estos contagios son personas jóvenes que no requerirán UCI, dice el experto.



Pero, de nuevo, el cuidado es vital: tapabocas, lavado de manos (o gel o alcohol), distancia, evitar tocar objetos de la calle y, sobre todo, procurar que personas con factores de riesgo (mayores de 65 años, hipertensos o con obesidad y problemas cardiacos) eviten estos escenarios.



Después de todo, como advierten algunos, podría venir un repunte de casos en noviembre.

