'Sí podemos, si no se estigmatiza movilización social': Claudia López

La Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se sumó al reconocimiento de este, el paro nacional del 21 de octubre, como uno caracterizado por la movilización pacífica.



"Gracias Bogotá y a su maravillosa ciudadanía! Tuvimos 4 días de movilizaciones desde el domingo que llegó la minga hasta hoy con paro nacional totalmente pacíficos. No hubo la tal infiltración, que no era sino una manera de estigmatizar y deslegitimar. Pudimos! Podemos! Gracias!", trinó la mandataria distrital, junto a un video.

En el video, López destacó el papel de la Minga Indígena, que hoy se retiró de Bogotá.



"La minga nos dio un enorme ejemplo de civismo, organización social y pacifismo. Nos devolvió el Palacio de los Deportes absolutamente limpio. No, no hubo infiltrados del ELN, tampoco de las Farc, ni francotiradores. Todo eso fue una manera de tratar de estigmatizar esa movilización social. Y tal vez por ese buen ejemplo y de haber aplicado el protocolo, hoy se hizo una jornada totalmente pacífica", destacó López y agregó que este miércoles "no hubo una pinta a TransMilenio, no se rompió un vidrio. La Plaza estuvo totalmente tranquila. Sí podemos, si no se estigmatiza la movilización social, si se aplica el protocolo de la Alcaldía".



Este 21 de octubre hubo más de una docenas de plantones, marchas y manifestaciones culturales en varios puntos de la capital. La mayoría se concentró en la Plaza de Bolívar durante la tarde.

Frente a los rumores de infiltraciones, el Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez hizo especial énfasis.



"Y la minga nunca estuvo infiltrada.", trinó esta tarde.

