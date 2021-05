¿Por qué los camioneros bloquearon nuevamente la calle 80?

Caos se está viviendo la mañana de este lunes 10 de mayo en el ingreso a Bogotá por la calle 80, en el occidente de la capital del país. Un grupo de más de 20 automotores fueron atravesados en la vía para presionar al Gobierno Nacional a una negociación.

“Hay compañeros que los matan por un anticipo en carretera, nos persigue la policía por control de básculas, si no, es un atraco en peajes cada 30 kilómetros, el combustible sube todos los meses; a nuestras familias ya no hay que llevarles a la casa”, manifestó uno de los manifestantes.



(Además: Bogotá amanece con la calle 80 bloqueada en la altura de Siberia)



En el sitio fueron ubicadas fogatas y una especie de refugio humanitario en lo que es el día número 13 de protestas en el país.



“Ya toca no rendirnos, la gente debería entender y apoyarnos; nosotros somos lo que llevamos la comida a las ciudades y los pueblos”, le contó al lente del Noctámbulo de Citytv uno de los transportadores.

Mientras avanza esta protesta miles de ciudadanos que deben movilizarse por esta avenida tienen que caminar, incluso desde municipios cercanos como Mosquera y Funza, en el departamento de Cundinamara.

