Manifestantes evitan que un vándalo pinche llantas de TransMilenio

Desde primeras horas de este miércoles, miles de personas se movilizaron por distintas partes del país para demostrar su inconformismo, principalmente, con la reforma tributaria planteada desde el Gobierno. Bogotá, Medellín, Cartagena, Armenia, Cauca y muchos otros territorios se convirtieron en el epicentro de la jornada.

Una de las postales tomadas durante las horas de la tarde en la capital. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Ahora bien, un grupo minoritario de vándalos y encapuchados llevaron a cabo diversas acciones delictivas.



En Cali, por ejemplo, saquearon un almacén Éxito. Eso sí: los manifestantes pacíficos lograron quitarles los objetos a los hampones con el fin de devolverlos.



Otra acción que fue detenida a tiempo se presentó en cercanías de la estación de TransMilenio 21 Ángeles: los protestantes reprocharon la conducta de una persona que intentó pinchar las llantas de uno de los articulados de este servicio de transporte capitalino.

El video, compartido en las redes sociales del sistema informativo de ‘RCN’, se llevó los elogios de miles de internautas.



En el metraje se ve que un hombre se arrodilla con el fin de pinchar, o cuanto menos estropear, las llantas de un TransMilenio. No dura mucho en su cometido, pues varias personas lo increpan por su acción.



Cuando él se levanta otro se ‘mete’ bajo el bus con el fin de dañar uno de los guardapolvos, ante lo cual, de nuevo, los manifestantes reaccionan.



“No lo haga, no lo haga”, se escucha que dicen varios en coro.



“Eso está mal hecho, entiéndalo”, indica uno de los presentes mientras otro manifestante dialoga con el vándalo y le pide, con amabilidad, que no enlode la marcha.

#Aestahora | Encapuchado intenta pinchar llantas de un bus de Transmilenio en la estación 21 Ángeles y otros manifestantes lo impiden.



¿Cómo vive la jornada de manifestaciones?https://t.co/Kq2EY5WMJ4 pic.twitter.com/lF49ZxKZmD — RCN Radio (@rcnradio) April 28, 2021

Paro Nacional 2021. Foto: Milton Diaz. EL TIEMPO

En Bogotá, pese a enfrentamientos con la fuerza pública en Suba, no ha habido mayores incidencias. La capital tuvo que ‘tomar un receso’ ante las lluvias. Después de mediodía el agua arreció, lo cual dividió algunos grupos de las manifestaciones.

Eso sí: la jornada sigue.

La alcaldesa Claudia López afirmó que, por hoy, el servicio TransMilenio empezará el cierre de su sistema a las 5 p. m., por lo tanto, instó a los ciudadanos a volver a sus hogares desde horas de la tarde teniendo en cuenta, sobre todo, los riesgos sanitarios representados por las aglomeraciones.

Claudia López le pide a la gente volver a casa desde las 2:00 p.m Claudia López le pide a la gente volver a casa desde las 2:00 p.m Claudia López. Foto: EL TIEMPO

